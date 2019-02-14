Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yılbaşından Bugüne Kadar 5 Ton Eroin Ele Geçirildiğini Bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yılbaşından Bugüne Kadar 5 Ton Eroin Ele Geçirildiğini Bildirdi.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yılbaşından Bugüne Kadar 5 Ton Eroin Ele Geçirildiğini Bildirdi., System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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