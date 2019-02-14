İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yılbaşından Bugüne Kadar 5 Ton Eroin Ele Geçirildiğini Bildirdi.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: AA
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