İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. 13 Temmuz'da başlayan Yıldırım operasyonlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1006 personel (67 operasyonel tim) görev aldı.

'8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Yıldırım-1 Operasyonu 13 Temmuz'dan itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, Yıldırım-2 Operasyonu 19 Temmuz'dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, Yıldırım-3 Operasyonunu ise 26 Temmuz'dan itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır- Kars kırsalında devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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ANKARA,