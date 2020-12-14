Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildiKIRMIZI bültenle aranan ve Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G, adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan terörist, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesine çıkarıldı.
- Kaynak: DHA
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