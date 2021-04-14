Kocaeli'de cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede - Son Dakika

Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı

Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu