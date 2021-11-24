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Konya Büyükşehir'den "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi" - Son Dakika

Konya Büyükşehir'den "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi"

24.11.2021 15:53
Konya Büyükşehir'den "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği ödüllü uygulaması "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi" ile veri ve yapay zeka teknolojileri kullanarak Konyalıların toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği ödüllü uygulaması "Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi" ile veri ve yapay zeka teknolojileri kullanarak Konyalıların toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açılamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hat Yönetim Sistemi" ile Konya'da vatandaşların toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Altay, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla toplu taşımada da örnek çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Ülkemizdeki toplu taşıma sistemleri genel olarak yolcuyu kullanacağı toplu taşıma aracı ve hattıyla ilgili bilgilendirmek ya da seyahat planlaması yapmak üzerine oluşturulmuştur. Biz bu sistemle yolcu bilgilendirme çalışmalarına ek olarak yolcularımıza verilen toplu taşıma hizmetindeki optimizasyonu, toplu taşıma hareketliliğini ve performanslarını analiz ederek yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akıllı ulaşım alanında toplu taşımada yenilikçi bir sistem ve anlayış getirdiklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan ve SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi'nde ödül alan sistemde ısı haritası analiziyle makro ölçekteki hareketliliğin anlaşılmasını, hat bazlı analizler ile hat performanslarının çıkarılmasını, doğru karar alınmasını sağlamak için hat benzerlik analizini, hatların detaylı sefer analizini, hizmet seviye özelliğini, durak bazlı analizler ile durak performanslarının tespitini, bölge bazlı analizler sayesinde bölgelerin yolculuk üretimlerinin tespitini, şehir içi hareketliliğin anlaşılması için başlangıç varış analizini yaparak toplu taşıma performanslarının çıkarılmasını sağlamış oluyoruz."

Açıklamada, sistemle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kart verilerini kullanarak makro, mezo ve mikro seviyelerde şehir içinde seyahat ve yolcu hareketliliğini çıkararak mevcut hizmeti iyileştirme ve toplu taşımaya yapılacak yatırımların vatandaşların tam olarak ihtiyacını karşılamasını sağlayacak yenilikçi, büyük veri teknolojilerinin kullanıldığı bir toplu taşıma analiz ve yönetim sistemidir."

Büyükşehir Belediyesi, Yapay Zeka, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Büyükşehir'den 'Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi' - Son Dakika


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