Konya'da lisede üretilen farklı tasarımlı maskeler yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Konya'da lisede üretilen farklı tasarımlı maskeler yoğun ilgi görüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet koruyucu cerrahi maske üreten Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı renk ve desenlerde, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri üretmeye de başladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet koruyucu cerrahi maske üreten Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, farklı renk ve desenlerde, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri üretmeye de başladı.

Sevda Noyan'a Atatürk sözleri nedeniyle açıklan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi


Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Gürsel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlangıcında Türkiye'de koruyucu tıbbi maske üretimini gerçekleştiren 17 okul içerisinde, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığını belirterek bu okullar arasında üretim adedi ve kalite olarak ilk sıralarda bulunduklarını vurguladı.

Okul olarak, maske üretiminde oldukça iddialı ve gurur verici bir tablo sergilediklerini aktaran Doğan, ülke için bu süreçte öğretmen, öğrenci ve gönüllü personelle başlattıkları üretimi daha da geliştirerek mesaiye devam ettiklerini dile getirdi.

Maske kullanımının artık günlük hayatta zorunlu hale gelmesinin ve insanların olmazsa olmazı arasına girmesinin ardından yeni bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Doğan, mevsimsel şartları ve yaş gruplarını düşünerek yetişkinler ve çocuklar için ayrı maskeler üretmeye başladıklarını anlattı.

Maskelerde 17 ayrı renk ve desen kullandıklarını dile getiren Doğan, "Bu maskeler yaz gününde insanı boğup daraltmıyor. Hem hastalıktan koruyor hem de insanımızın rahat bir şekilde nefes almasını sağlıyor. Piyasada da oldukça rağbet görmeye başladı." dedi.

Okulun Başmüdür Yardımcısı Bayram Karışan da günlük 20-25 bin bandında maske üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Ürettikleri maskeleri ilk dönemde yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına hibe ettiklerini ve vatandaşların da kullanımına sunduklarını belirten Karışan, süreç boyunca edindikleri tecrübe sonucu, teknolojik imkanları da devreye sokarak halktan gelen talepler doğrultusunda yıkanabilir, daha estetik ve aksesuar gibi düşünülen maskelerden de üretmeye başladıklarını söyledi.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da lisede üretilen farklı tasarımlı maskeler yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:22 AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 08:57 Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 21:36:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da lisede üretilen farklı tasarımlı maskeler yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]