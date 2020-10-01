Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in 4'üncü torbadan girdiği kura çekiminde İstanbul ekibinin rakipleri belli oldu. H Grubu'na düşen İstanbul Başakşehir bu grupta, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile eşleşti.

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)