Son dakika: ABD, İsrail ve Sudan'dan İsrail-Sudan normalleşmesine ilişkin ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: ABD, İsrail ve Sudan'dan İsrail-Sudan normalleşmesine ilişkin ortak açıklama Açıklaması

23.10.2020 20:41
Son dakika: ABD, İsrail ve Sudan'dan İsrail-Sudan normalleşmesine ilişkin ortak açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... ABD, Sudan ve İsrail, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda varılan anlaşmanın "bölgesel güvenliği artıracağını ve Sudan, İsrail, Orta Doğu ve Afrika halkları için yeni fırsat alanları açacağını" bildirdi.

ABD, Sudan ve İsrail, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda varılan anlaşmanın "bölgesel güvenliği artıracağını ve Sudan, İsrail, Orta Doğu ve Afrika halkları için yeni fırsat alanları açacağını" bildirdi.

Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamayı basınla paylaştı.

Görüşmede Sudan'ın demokrasi süreci ve bölgedeki barışın artırılması fırsatlarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Zalim bir diktatörlük altında onlarca yıl yaşadıktan sonra, Sudan nihayet yönetimi eline alıyor." yorumuna yer verildi.

Açıklamada, Sudan'daki geçiş hükümetinin terörle mücadele, demokratik kurumların inşası ve komşularıyla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attığına işaret edilerek "Bu tarihi ilerlemeyi ve Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarma kararını göz önüne alarak, ABD ve İsrail yeni başlangıcında ve uluslararası topluma entegrasyonunda Sudan ile ortak olmaya karar vermiştir." denildi.

Sudan ve İsrail arasında ekonomik ve ticari ilişki de kurulacak

ABD'nin Sudan'ın egemenliğinin tesisi için adım atacağını ve uluslararası ortakları ile Sudan'ın borç yükünün azaltılması konusunda görüşeceği vurgulanan açıklamada, ABD ve İsrail'in demokrasilerini güçlendirme, gıda güvenliğini artırma, terörle ve aşırıcılıkla mücadelesini geliştirme ve ekonomik potansiyelini kullanma konusunda Sudan halkını destekleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki harp halinin bitirilmesi konusunda mutabık kaldı. Ayrıca liderler, ilk başta tarım olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme konusunda da anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Gelecek haftalarda, bu ülkelerin heyetlerinin iş birliği alanları hakkında bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Bu adım, bölgesel güvenliği artıracak ve Sudan, İsrail, Orta Doğu ve Afrika halkları için yeni fırsat alanları açacaktır." görüşü paylaşıldı.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongreye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ABD, İsrail ve Sudan'dan İsrail-Sudan normalleşmesine ilişkin ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz Galatasaray Başkanı Cengiz: 1 Aralık'a kadar seçime gitme şansımız yok Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı
Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı Spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla sırrını açığa çıkardı         
20:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, grip aşısındaki liste tartışmasında topu Bilim Kurulu'na attı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, grip aşısındaki liste tartışmasında topu Bilim Kurulu'na attı         
20:18
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız         
19:58
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir         
19:34
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 20:51:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: ABD, İsrail ve Sudan'dan İsrail-Sudan normalleşmesine ilişkin ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei