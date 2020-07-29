Son dakika haber! ABD, Esad'ın oğlunu ve bazı Suriyelileri yaptırım listesine aldı - Son Dakika

ABD, Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ı ve bazı Suriyeli yetkilileri yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ı ve bazı Suriyeli yetkilileri yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, ABD'nin Esad'a karşı kampanyasını sürdürerek 14 yeni yaptırım kararı aldı" dedi. Yaptırımlar arasında Esad'ın büyük oğlu Hafız Esad'ın da bulunduğunu ifade eden Pompeo, "Beşar Esad ve rejiminden, kurbanlarının anılarını taze tutarken zulümlerinden hesap sormaya devam edeceğiz. Esad'ın gereksiz, acımasız savaşının sona erme zamanı. Her şeyden önce, yaptırım kampanyamızın gerçekleşmesi bunun için gerekli" ifadelerini kullandı.

Suriyeli iş adamı Wassim Anwar al-Qattan ve rejim ordusuna bağlı 1. Kolordu da yaptırım listesinde yer alıyor. Öte yandan Beşar Esad ile eşi dahil 39 yetkili ve kuruluş, 17 Haziran'da Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında yaptırım listesine alınmıştı.

ESAD'I KUŞATAN SEZAR YASASI

Yasa ismini "Sezar" kod adlı bir askeri fotoğrafçıdan alıyor. Sezar Yasası olarak da bilinen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Esad'ın hapishanelerinde işkenceyi belgeleyen binlerce fotoğrafı cesurca paylaşan Suriyeli fotoğrafçı, ABD hükümeti tarafından rejimin zulmüne karşı Sezar Yasası'nın çıkarılmasını sağlamıştı. Esad rejimini hem ekonomik hem de askeri olarak kuşatan Sezar Yasası, 17 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa, Esad rejimine destek sağlayan firma ve şahıslara yaptırım uygulamayı öngörüyor. Sezar Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Esad rejiminde ekonomik sıkıntıların yaşanması Esad'ın da elini kolunu bağladığı savunuluyor. Yasa, aynı zamanda Esad'a destek veren Rusya ve İranlı kuruluşları da hedef alıyor.

(İHA)