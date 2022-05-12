Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı

12.05.2022 19:02

Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin El Bab ilçesine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'nin El Bab ilçesine terör örgütü PKK/ YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG düzenlediği roketli saldırı ile sivilleri hedef aldı. Terör örgütü tarafından fırlatılan roketler sivil yerleşim alanına düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Bazı ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE HUDUT KARAKOLUNA HAVANLI SALDIRI

Gaziantep'in Karkamış ilçesine ise son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Suriye'den atılan havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Diğer havan mermilerinin ise ilçedeki boş alanlara düştüğü aktarıldı. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği bildirildi.

(İHA)

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı

YORUMLAR
500
MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması MSB'den terör örgütünün Karkamış saldırısına yönelik açıklama Açıklaması Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Saldırı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Türk vatandaşı olabilmek için satın alınması gereken konut fiyatı 400 bin dolara çıktı!
01:00 TÜİK'in araştırması ortaya koydu: Türkiye'de yaşayan ailelerin yalnızca yüzde 57,5'i kendi evinde kalıyor
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 01:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/YPG'den El Bab'a roketli saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement