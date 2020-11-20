Son dakika haberleri! Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Gelen son dakika haberine göre Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada Bursa seyir halindeki tramvayın arkasına takılan çocuk canını hiçe saydı.

Tramvay arkasında tehlikeli yolculuk kamerada BURSA - Bursa seyir halindeki tramvayın arkasına takılan çocuk canını hiçe saydı. Çocuğun tramvay arkasında metrelerce süren tehlikeli yolculuktaki rahat tavrı başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan tramvayın arkasına takılan 13 yaşlarındaki erkek çocuk yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuk düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup, yatarak yolculuk yaptı. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuk, korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Ölüme davetiye çıkaran çocuğun rahat tavrı ve 'çekme lan' diyerek tepki göstermesi, o sırada oradan geçen bir araçta yolcu tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alındı.

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