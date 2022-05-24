Terör örgütü DEAŞ'ın ABD'nin eski Başkanı Bush'a suikast planladı iddiası - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'ın ABD'nin eski Başkanı Bush'a suikast planladı iddiası

24.05.2022 20:17
Terör örgütü DEAŞ'ın ABD'nin eski Başkanı Bush'a suikast planladı iddiası

Forbes'te yer alan haberde, terör örgütü DEAŞ üyesi bir teröristin ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'a geçtiğimiz sene suikast planladığı iddia edildi.

Forbes'te yer alan haberde, terör örgütü DEAŞ üyesi bir teröristin ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'a geçtiğimiz sene suikast planladığı iddia edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'a suikast planlandığı ortaya çıkarıldı. ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'te yer alan habere göre, ABD'de olduğu iddia edilen bir DEAŞ'lı teröristin Bush'u öldürmeyi planladığı ve geçtiğimiz sene kasım ayında Bush'un Dallas'taki evine giderek keşif yapmayı planladığı ifade edildi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ohio eyaletinde başvurduğu bir arama emrine dayandırılan haberde, terör örgütü üyesinin başka teröristleri de Meksika sınırından ABD'ye sokarak söz konusu suikastı birlikte gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

MUHBİRLER, WHATSAPP KONUŞMALARINA ULAŞTI

FBI'ın suikast planını iki gizli muhbirin çalışmaları ve teröristin mesajlaşma uygulaması WhatsApp konuşmalarını ulaşarak ortaya çıkardığı ifade edilen haberde, söz konusu teröristin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde ikamet ettiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNİN 2020'DEN BU YANA ABD'DE İKAMET EDİYOR

Teröristin 2020'den bu yana ABD'de olduğu ve sığınma başvurusu bulunduğu aktarılan haberde, muhbirlerden birinin teröriste sahte göçmenlik ve kimlik belgeleri alması için yardım teklif ettiği, diğerinin ise ailesini ülkeye kaçak yollarla getirmek için binlerce dolar ödemeye hazır biri olarak kendini tanıttığı aktarıldı.

HEDEFİNDE ABD'YE YARDIM EDEN IRAKLI BİR GENERAL DE VARMIŞ

Haberde, terör örgütü üyesinin, savaş sırasında ABD'ye yardım eden ve ABD'de yeni bir kimlikle yaşadığına inandığı eski bir Iraklı generali de bulup öldürmek istediği ifade edildi. Teröristin Bush'u, çok sayıda Iraklıyı öldürdüğü ve 2003'te Bush'un emri ile ABD'nin Irak'ı işgal ederek parçaladığı gerekçesiyle bu suikastı planladığı aktarılan haberde, ABD istihbaratının terör örgütünün dağılmasına ve zayıflamasına rağmen hala yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

FBI, SUİKAST PLANINDA YER ALAN KİŞİLERİ BAAS PARTİSİ ÜYELERİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Haberde, FBI'ın üst düzey şifreleme kullanan sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını muhbirler sayesinde söz konusu güvenlik önlemlerini nasıl atlattıklarına dikkat çekilen haberde, terör örgütü üyesinin, Irak'ın devrik Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in pilotu tarafından yönetilen ve "Gök Gürültüsü" anlamına gelen "Al-Raed" adlı bir birliğin parçası olduğunu iddia ettiği aktarılan haberde, grubun yaklaşık yedi üyesinin Bush'u öldürmek için ABD'ye gönderileceği ve ABD'de bulunan terör örgütü üyesinin görevinin Bush'un konutlarını ve ofislerini bulup gözetlemek ve suikastta kullanılacak ateşli silahlar ve araçları temin etmek olduğu ifade edildi.

Terör örgütü üyesinin çeşitli ülkelerde bulunan 4 Irak uyruklu erkeği ABD'ye sokmayı planladığı aktarılan haberde, FBI, Bush'a suikast planının içinde yer alan kişileri mevcut Irak hükümetiyle aynı fikirde olmayan ve siyasi sürgünde bulunan eski Baas Partisi üyeleri olarak nitelendirdi.

Haberde, söz konusu terör örgütü üyesinin herhangi bir suçlamada bulunulmadığı ve tutuklanıp tutuklanmadığının belli olmadığı aktarıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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