Türkiye'nin adını taşıyan mantar, Kuşadası'nda keşfedildi - Son Dakika

Türkiye'nin adını taşıyan mantar, Kuşadası'nda keşfedildi

13.11.2020 10:44
Türkiye'nin adını taşıyan mantar, Kuşadası'nda keşfedildi, System.String[]

Türkiye'nin adını taşıyan mantar, Kuşadası'nda keşfedildiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından ultra endemik bir beyaz mantar türü keşfedildi.

Türkiye'nin adını taşıyan mantar, Kuşadası'nda keşfedildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından ultra endemik bir beyaz mantar türü keşfedildi. Mantar, yalnızca Kuşadası'nda yetiştiği için 'Volvarille Turcica' ismi ile tescil edildi.Bilim insanı Oğuzhan Kaygusuz, 2015 yılında Kuşadası'ndaki ormanlık bir arazide yaptığı saha incelemesinde daha önce hiç görmediği bir beyaz mantar türü fark etti. Mantardan örnek alan öğretim görevlisi Kaygusuz, 3 yıl boyunca Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesi'den Prof. Dr. Henning Knudsen ile ortak bir çalışma yürüttü. Çalışma sırasında Danimarka, Finlandiya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerin herbaryumlarında incelemelerde bulunuldu. Keşfedilen yeni türle benzer olan nadir mantar koleksiyonları üzerinde araştırmalar yapıldı. Araştırma sonunda; proje kapsamında toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu belirlendi. Öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından yalnızca Kuşadası'nda yetiştiği için 'Volvariella Turcica' ismi verilen mantar, geçen eylül ayında tescil edildi. Bilim dünyasında heyecan yaratan keşif, ABD'nin bitki bilimleri alanında yayın yapan dünyaca ünlü dergisi "Mycologia'da da yayımlandı.'KUŞADASI'NDA 3 İKLİM KUŞAĞI YAŞANIYOR'Kuşadası'nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Kuşadası farklı ekolojik yapıları sebebi ile zengin bir bitki örtüsüne sahip. Kuşadası'nda genel olarak 3 iklim kuşağı yaşandığı için Akdeniz'in yanı sıra Avrupa- Sibirya ve İran-Turan Fitocoğrafik bölgelerine özgü bitki örtüsü görülebiliyor. Türkiye, yaklaşık olarak 2 bin 500 mantar çeşidine ev sahipliği yapıyor. Volvariella Turcica'nın keşfiyle bunlara bir yenisi daha eklendi. Bölgede, yeni keşifler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

Kuşadası'nda yapılan her türlü bilimsel çalışmaya destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Mikoloji bilimi alanında bir ilke imza atan ve Kuşadası'nın adının dünya çapında duyulmasını sağlayan değerli bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemiz, sahip olduğu 800'ün üzerindeki endemik bitki türü ile dünyanın dört bir yanında görev yapan bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bizlerin görevi bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak. Bilim insanlarına kapımız her zaman açık" diye konuştu.


Öğretim Görevlisi, Kuşadası, Türkiye, Mantar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin adını taşıyan mantar, Kuşadası'nda keşfedildi - Son Dakika


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