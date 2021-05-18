Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

18.05.2021 16:51

Antalya'da 2 arkadaşıyla gittiği apart otelde fenalaştığı öğrenilen hukuk fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan genç kızın erkek arkadaşı M.O.Ş. ile M.D., verdikleri ifadede, 'şeker' diye bilinen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını belirtti.

Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki apart otelde meydana gelen olayda Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup apart otele gitti. Burada eğlenen 3 gençten Çalışgan, bir süre sonra fenalaştı. M.O.Ş. ile M.D.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahalede bulunduğu Havva Nur Çalışgan, yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

İFADELERİNDE HER ŞEYİ ANLATTILAR

Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Çalışgan'ın fenalaştığını söyledi. Çalışgan'ın cansız bedeni de otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

ANNESİ "SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI" DİYEREK AĞLADI

Havva Nur Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Genç kızın yakınları morgun önünde fenalaştı;

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Hukuk Fakültesi, Uyuşturucu, Havva Nur, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR (24)
  • Amaaaan: Yav nasıl bir illet bu. Bu uyuşturucuyu piyasayasokanın allah belasını versin. Allah rahmet etsin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ysm: Bu gençler daha cahiller....burda esas uyi olmus su testisi su yolunda diyenlere gelsin lafım insallah ayni acıyı yakınlarınızda yasarsiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Abuziddin dingiltop : Yaw arkadaş nedir bu erkek arkadaş dedikleri kız arkadaş dedikleri şey aynı odada erkek kız nasıl oluyor pek anlamış değilim bana bir Z kuşağı tarif etsin şu çarpık düzeni Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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