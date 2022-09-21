Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı

Antalya'da üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı. M.E.T.'nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi. 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.

İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

K.S.'nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.'nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.