Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı

21.09.2022 13:30

Antalya'da beraber çalıştığı 14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat döven şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yürek sızlatan anlar güvenlik kamerasınca görüntülenirken, darp edilen çocuk devlet korumasına alındı. Annenin de çocuğunu döven eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Antalya'da üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi

14 yaşındaki üvey oğluna acımadı! İş yerinde dakikalarca tekme tokat dövdü

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı. M.E.T.'nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi. 14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.

14 yaşındaki üvey oğluna acımadı! İş yerinde dakikalarca tekme tokat dövdü

İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

K.S.'nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.'nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.

14 yaşındaki üvey oğluna acımadı! İş yerinde dakikalarca tekme tokat dövdü
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üvey baba 14 yaşındaki çocuğa iş yerinde hunharca dayak attı! Annesi şikayetçi olmadı - Son Dakika
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