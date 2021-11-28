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Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak - Son Dakika

Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

28.11.2021 22:44

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda yaşanacak olumsuzluklara karşı İstanbulluları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürü'müzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

TURUNCU VE SARI UYARI YAPILAN İLLER

Öte yandan şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapıldı. Turuncu uyarı yapılan iller; İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak sıralandı.

Sarı uyarı yapılan iller ise Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize olarak belirlendi.

Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili olacak - Son Dakika
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