Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de uyuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına bugün de uyuluyor - Son Dakika

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de uyuluyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve vatandaşların duyarlılıklarının artmasıyla ramazanın ilk gününde de ülke genelinde sokak, cadde ve meydanlarda sakinlik görüldü.

Yurt genelinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve vatandaşların duyarlılıklarının artmasıyla ramazanın ilk gününde de ülke genelinde sokak, cadde ve meydanlarda sakinlik görüldü.

Önlemler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu görüldü.

Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim.

Ankara'da meydanlar sessiz kaldı

Başkent Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ve Ulus meydanları boş kaldı.


Kentin işlek yollarında da kısıtlama kapsamı dışında kalan görevli ve kişilerin kullandıkları haricinde araç görülmedi.


Mesailerini boş meydanlarda sürdüren polisler, güvercinleri yem vererek besledi.

İç Anadolu'da işlek cadde ve meydanlar boş kaldı

Sivas'ta vatandaşlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Sokak, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Nevşehir'de ramazanın da etkisiyle sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İnsanlar zorunlu olmadıkça evlerinde kalmayı tercih ederken, araç trafiğindeki sakinlik de dikkat çekti.


Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.


Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.


Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda sakinlik gözlenirken, ramazanın etkisi ve alınan önlemlere genelde uyulmasıyla insanlar evlerinde kalmayı tercih etti.


Cadde ve meydanlarında sakinlik yaşanan Kırşehir'de ise sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik de sakin

Yalova'da tedbirler kapsamında kullanımı kısıtlanan sahil şeritleri ile kentin daha önce işlek olan caddelerinde yoğunluk görülmedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi sakin bir gün geçirdi.

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "Evde kal" çağrılarına uydu. Çarşı Caddesi ile Demircioğlu Caddesi'nde sessiz kaldı.

Kütahya'da da daha önce yoğun kullanılan Cumhuriyet Caddesi'nde kalabalık görülmedi.

Bilecik de "Evde kal" çağrılarına uyulan kentler arasında yer aldı. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde kalabalık görülmedi.

Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor


Karabük merkez ve ilçelerinde vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.


Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik hakim oldu.


Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Sinop kısmen sakin

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda ramazanın ilk gününde yaya yoğunluğu görülmedi. Araç trafiğinde kısmen hareketlilik yaşandı.

Kastamonu'da ise her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçirdi.

Çorum'daki işlek cadde ve meydanlarda kısmen yaya ve araç yoğunluğu görüldü.

Sinop'ta ramazanın ilk gününde yaya trafiğinde yoğunluk bulunmazken, kısmen araç trafiği dikkati çekti.

Isparta ve Burdur'da sokaklarda ramazan yoğunluğu

Isparta'da ramazanın ilk gününde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ATM önleri, meydan ve caddelerde yer yer yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mimar Sinan Caddesi ve sokaklarında da insan hareketliği dikkat çekti.

Burdur'da ise park ve bahçeler büyük oranda boş kalırken, ramazan alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşların Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Gazi Caddesi'nde kısmen yoğun olduğu görüldü.


Uşak'ta ise cadde, sokak ve meydanların büyük oranda sakin olduğu gözlendi.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu

Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulduğu görüldü.


65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı.


Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik göze çarptı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta insan yoğunluğu en düşük seviyede

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrılarının yapıldığı Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk en düşük seviyede kaldı.

Ramazan ayının ilk gününde 3 ilde de vatandaşların çağrılara uymasıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kars ve Ağrı'da sokaklar boş kaldı

Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında turistlerin yoğun olarak gezdiği tarihi Kars Kalesi etekleri boş kaldı.


Ağrı'da "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar Yeni Van ve Erzurum caddelerini boş bıraktı. Tunceli'de ise vatandaşların gündelik hayatta en yoğun olarak kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı en sakin günlerini yaşadı.

Ardahan ve Erzincan'da da işlek caddeler ve turistik mekanlar boş kaldı.

Adıyaman ve Kilis "Evde kal" çağrısına uydu

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu görüldü.

Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.


Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakin kaldı.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu görüldü

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray sakin

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyuldu ve kent genelinin sakinlik görüldü.

Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokakların sessiz olduğu görüldü.

Aksaray'daki işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal"?çağrısına uydu.

Trakya'da sessizliğe büründü

Edirne'de ramazan ayının ilk gününde cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu.


Kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik görüldü.


Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor, vatandaşların ateşi ölçüldü.

Kırklareli'nde Festival Alanı, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:52 Kaynak: AA

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