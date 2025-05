Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'terörsüz Türkiye\' mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşiği daha aştık. Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Anneler Günü dolayısıyla tüm anneleri ve kadınları tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılık beklemeyen bir sevginin, uçsuz bucaksız bir muhabbetin, hiç bitmeyen bir fedakarlığın ve elbette sonsuz bir şefkatin şahikası olan eli öpülesi tüm annelerimize hürmetlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başta merhum annesi olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm annelere rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim onlardan razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun" dedi. Şehit ve gazi annelerini de unutmayan Erdoğan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin gururlu, onurlu, şerefli annelerine buradan bir kez daha sabrı cemil niyaz ediyorum" diye konuştu.

Türk milletinin annelere verdiği öneme dikkat çeken Erdoğan, "Biz, topraklarına Anadolu diyen, analar yurdu diyen, ana gibi yar olmadığına inanan bir milletin mensuplarıyız. Aynı zamanda bizler cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş bir inancın müntesipleriyiz" ifadelerini kullandı.

"Hayat mücadelesinde en güçlü dayanağımız annelerimizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik, adalet, özgürlük ve kalkınmanın tesis edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Biz, yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecek diye yoldan çekinen bir hükümet değiliz" dedi.

"23 yıldır hayalleri hedeflere, hedefleri de teker teker gerçeğe dönüştüren bir vizyon ve iradenin sahibiyiz" diyen Erdoğan, "Milletimize söz verip de ulaştığımız tüm hedefler gibi Türkiye yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile mutlaka çıkaracağız. Yaşanan onca acının ve sıkıntının ardından daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğin milletimizi beklediğine tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Bölgede ve dünyada çok kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir dönemde yaptıkları bir Kabine Toplantısı'nı daha tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplantımızda güvenlikten dış politikaya, turizmden ekonomiye pek çok konuyu istişare ettik. Çevremizdeki krizlerin ülkemiz ekonomisine, ticaretine, savunmasına ve güvenliğine olan etkilerini ele aldık. İnsanlık olarak son yılların en sancılı günlerini yaşadığımız bir gerçektir. Hemen her gün ya yeni bir çatışmaya, savaşa ya da gerilime uyanıyoruz. Dünyanın bir yol ayrımında olduğu her geçen gün daha net görülüyor. İkinci Cihan Harbi sonrası tesis edilen küresel nizam miladını doldururken, yerine neyin ikame edileceği halen gizemini koruyor. Daha açık söylemek gerekirse, insanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye, büyük-küçük demeden herkesi etkileyen bu kaotik iklimi en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi belirsizlikler çağında da Türkiye'ye asimetrik imkanlar kazandırmaktadır. Yönetimde istikrarın, idare koordinasyonun, bürokraside etkin karar almanın, siyasette güvenin, hizmette başarının simgesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdir ve teveccühüyle hayata geçirilen yönetim değişikliğinin isabeti günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Sadece son toplantımızdan bu yana yaşanan tüm hadiselere bakmak bile bu gerçekleri görmek için yeterlidir" diye konuştu.

"Türkiye'nin kaptan köşkü ehil ellere emanettir"

Erdoğan, küresel siyaset ve ekonomide yaşanan türbülansa rağmen Türkiye'nin emin ellerde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin kaptan köşkü Allah'a binlerce kez hamdolsun ki liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir. 86 milyonun istikbali güvendedir, emin ve ehil ellerdedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara ve yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç sizleri asla tedirgin etmesin, asla endişelendirmesin. Bilhassa iş çevrelerimiz, yatırımcılarımız kesinlikle kaygıya kapılmasın. Türkiye'nin pusulası sadece aydınlık ve müreffeh ufukları gösteriyor" dedi.

Her türlü zorluğun üstesinden gelme iradesine sahip olduklarını belirten Erdoğan, "Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun Allah'ın yardımıyla gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız. Nasıl 2008 krizi ülkemizi teğet geçecek dedik ve haklı çıktıysak, nasıl kumpastan teröre ve darbe girişimine pek çok musibetin üstesinden geldiysek, nasıl salgını tüm dünyanın gıpta ettiği bir başarıyla yönettiysek, nasıl hükümetimizi bölgemizdeki savaş ve çatışmalardan uzakta tuttuysak, nasıl milletimizin çıkarlarına zarar gelmesine izin vermediysek, inşallah bu muhataralı süreçten de hükümet olarak yine anlımızın akıyla, hatta daha da güçlenerek çıkmayı başaracağız" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu kadim devlet geleneği ve 23 yıllık yönetim tecrübesine dikkat çekerek, "Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz mirasla, kadim devlet geleneğimizden ve zengin medeniyetimizden aldığımız ilhamla her dakikası millete hizmetle geçen 23 yıllık tecrübenin rehberliğinde inşallah menzile varacağız" ifadelerini kullandı.

"İyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Türkiye'nin gücü, itibarı ve kriz çözme kapasitesinin giderek daha fazla kabul görmekte olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hakikate son günlerde bir kez daha tanıklık edildiğini kaydetti. Erdoğan, "Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gerek Cemmu Keşmir'deki menfur terör eyleminde, gerekse Pakistan'a yönelik füze saldırılarında çok net bir tutum sergiledik. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken, çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistan Başkanı kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız telefon görüşmesi oldukça önemliydi. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı, sağduyulu ve itidalli tutumları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusundaki dostane uyarımızı burada tekrarlıyorum. Ateşkesle sağlanan sükünet ortamının başta su meselesi olmak üzere diğer tüm sorunların da çözümünü kolaylaştırmasını diliyorum. Türkiye olarak inşallah bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin bu tarz krizlerde duruşunun belli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız. Uluslararası ilişkilerde kazancını başkasının kaybında ve mahvında gören anlayışı reddediyoruz. Az veya çok tüm tarafların bedel ödeyeceği sıcak çatışma yerine, herkesin kazançlı çıkacağı bir rekabetin en doğru yol olduğu inancındayız. Dış politikada kimseyi ayırmadan barışçı, uzlaşmacı, iş birliğine dayalı pozitif bir gündem oluşturma gayretlerimiz sürüyor. Geride bıraktığımız son iki hafta bu kapsamda oldukça yoğundu. Türkiye- İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı vesilesiyle 29 Nisan'da Roma'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret verimli geçti. İkili iş birliğimizi güçlendirecek 10 belge imzaladık ve zirve bildirisini kabul ettik. Başbakan Meloni ile görüşmemizde ikili ticaretimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'yla bir görüşmemiz oldu. 2 Mayıs tarihinde tertiplenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ile Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda dünyanın 60'ı aşkın ülkesinden İstanbul'umuza teşrif eden misafirlerimizle bir araya geldik" dedi.

3 Mayıs tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını, ziyaretlerinde inşaatı üç yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını büyük bir gururla yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Ardından bu sene ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Teknofest 2025'e iştirak ettik. Anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğimizi tekrar teyit ettik. Cumhuriyet yerleşkemizin iki sembol eseri olan Cumhurbaşkanlığı binası ile Cumhuriyet Meclisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum. 5 Mayıs Pazartesi günü katıldığım Türkiye Kızılay Derneğimizin 105. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 10. Anadolu Medya Ödülleri'ni takdim ettiğimiz basın mensuplarımızı buradan tekrar tebrik ediyorum. 7 Mayıs'ta 2024 yılında 81 ilimizde devre aldığımız irili ufaklı toplam 6 bin 182 elektrik enerjisi tesisinin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Ertesi gün Vakıflar Haftamızın ve 101 vakıf eserimizin açılışını yaptık. Yine aynı gün Irak Başbakanı Sayın Sudani ve heyetini ülkemizde misafir ettik. Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'nı yaptığımız bu ziyareti imzalanan 11 anlaşmayla taçlandırdık" diye konuştu.

9 Mayıs Cuma günü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 28. Olağan Genel Kurulunda MÜSİAD camiasıyla beraber olduklarını belirten Erdoğan, "Kurulduğu günden beri tam 35 yıldır adaletin, milli iradenin ve helalinden kazanmanın yanında saf tutan MÜSİAD'ımızla iftihar ediyoruz. Ertesi gün Anne ile Güçlü Aile, Aile ile Güçlü Türkiye programında şehit annelerimiz başta olmak hanım kardeşlerimizle bu vesileyle bir araya geldik" dedi.

Dün telefon diplomasisi bakımından oldukça yoğun geçtiğini dile getiren Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştüklerini, ardından da Rusya Devlet Başkanı Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptıklarını hatırlattı. Erdoğan, "Sayın Putin'le Rusya- Ukrayna arasında 3,5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yle görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz"

Türkiye'nin barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, arabuluculuğu aranan bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşıldığını fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabaların akim kaldığını kaydetti. Erdoğan, "Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya-Ukrayna-Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Nisanda son 40 ayın en düşük enflasyon seviyesine ulaştık"

Bir yandan Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükseltirken, diğer yandan yurt içindeki kalkınma hamlelerine hız verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede olumlu seyrin sürdüğünü belirterek, "Nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık" dedi. Dış dengede de olumlu bir tablo olduğuna dikkat çeken Erdoğan, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon ve cari açıkla mücadeleyi desteklediğini ifade etti. İstihdamdaki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi, yani 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Erkeklerde bu oran yüzde 6,5 ile rekor düzeye indi" bilgisini paylaştı.

İhracatta da iyi bir ivme yakalandığını söyleyen Erdoğan, "İhracatta son 12 aylık dönemde 265 milyar dolarla rekor kırdık" dedi. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı duruşlarını sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda taviz verilmeyeceğini belirtti.

Turizmde elde edilen rakamları da paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin 2024 yılını rekorlarla kapattığını ifade etti. Türkiye'nin 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ilk 4 ülke arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, 2025'in ilk çeyreğinde de yükselişin sürdüğünü belirterek, "Turizm sektörümüz 2024 yılını zaten rekorlarla kapatmıştı. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ilk 4 ülke arasında girdi. Geçen yılki ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

"2025'in ilk çeyreğinde 8 milyon 844 bin ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Gelir olarak ise toplam 9,5 milyar dolara ulaştık. 2025 yılı ilk 3 ayı, tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu" diyen Erdoğan, ortalama kalış süresinin 11 gün olduğunu ve gecelik harcamanın tüm ziyaretçiler için 99 dolara çıktığını kaydetti. Yabancı turistlerin gecelik gelirinin yaklaşık yüzde 10 artarak 106 dolardan 116 dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, 2025 yıl sonu hedeflerinin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılın geri kalanında da inşallah hedeflerimizin üzerinde bir performans sergileyerek 2025 yılını turizmde rekorlar kırarak tamamlayacağız" dedi.

Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan çevrelere işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin reklamını yapmak yerine, uzatılan her mikrofona kendi ülkesini kötüleyenlere cevabımızı işte bu başarılarla, işte bu rekorlarla veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birileri istedikleri kadar kendi ülkelerini yabancılara şikayet edebilir, istedikleri kadar rüzgar yapabilir, ancak kayadan koparabilecekleri sadece toz olacaktır" diyen Erdoğan, doğru bildikleri yolda sapasağlam duracaklarını vurguladı. Turizm sektörünün ilk çeyrek performansının ekonomiye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Burada tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar turizm sektörümüzün tüm mensuplarına, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın öncülüğünde yürütülen "terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak ilk cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı" dedi.

Alınan bu kararı Türkiye'nin güvenliği, bölgenin huzuru ve milletin kardeşliği adına önemli bulduklarını vurgulayan Erdoğan, açıklamanın sadece Kuzey Irak değil, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsadığını kaydetti. "Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" diyen Erdoğan, bu sürecin emperyalist planlara darbe vuracağını ifade etti. Erdoğan, "Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Biz buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen, gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi.

"Hep beraber Türkiye'yiz, biz birlikte güçlüyüz"

"Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız" diyen Erdoğan, "Hep beraber Türkiye'yiz. Biz birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı, bu kaderdaşlığı ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdirde Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir. Burada bir zafiyet yaşanırsa o zaman da bize kimse yardım edemez. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum. İlk günden itibaren terörsüz Türkiye çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "terörsüz Türkiye" vizyonuna destek verenlere teşekkür ederken Devlet Bahçeli'ye Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen Kabine'ye gönderdiği bayrak nakışlı gül buketi için özel olarak şükranlarını sundu. Erdoğan, "Bundan sonra yapılacak çalışmaların şimdiye kadarkinden daha yüksek dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektirdiğinin gayet farkındayız. Menzile varıncaya kadar umudu büyüten, riskleri azaltan bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz. İlgili kurumlarımızın çalışmaları, siyaset kurumunun müspet katkısı, aziz milletimizin de hayır duasıyla inşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Bu vesileyle vatanımızın bekası, devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve ötesinde fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize Rabbim'den merhamet diliyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin niyazında bulunuyorum. Örgütün kendini fesih ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır-cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız" dedi.

Sürecin bundan sonraki aşamalarının daha fazla dikkat, sabır ve sorumluluk gerektirdiğine vurgu yapan Erdoğan, "Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, Diyarbakır Annelerimiz, onların yavruları. Tek başına bu hakikat bile verilen mücadelenin ve gelinen aşamanın hem insani, hem tarihi önemini göstermeye yeterlidir. Aynı şekilde sürecin bir diğer önemli kazananı, yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, maddi-manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden, yurdundan olan Kürt kardeşlerimdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla 86 milyon hep birlikte aynı ortak hayallere, aynı ortak hedeflere, aynı ortak değerlere sahip bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Cenab-ı Allah yolumuzu açık, bahtımızı açık etsin diyorum. Rabbim 86 milyonun tamamını korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin diyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA