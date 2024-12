TBMM\'de Terör Gündemi

Politika

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, ocak, şubat, mart ve nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

16 OCAK

TBMM Genel Kurulu "terör" gündemiyle toplandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin hükümet adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın milletvekillerini bilgilendirdiği TBMM Genel Kurulunda, "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi de kabul edildi. Tezkerede, " Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz." mesajı verildi.

17 OCAK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2024'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

23 OCAK

İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 OCAK

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu; en düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi; asgari ücret desteğinin 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı da 600'den 450'ye indirildi.

30 OCAK

Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkındaki yazısını okutan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür." dedi.

14 ŞUBAT

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının önergelerinin birleştirilerek ele alınmasına yönelik Danışma Kurulu kararının kabul edilmesiyle Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

21 ŞUBAT

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, diş tabiplerinin, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesi, acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilmesi sağlandı; sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı da 27 binden 36 bine çıkarıldı.

2 MART

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltildi.

Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Öte yandan yasayla emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi.

16 NİSAN

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın milletvekilliği sona erdi. TBMM Genel Kurulunda, 4 milletvekilinin "belediye başkanlığını tercih ettiklerine" dair yazı okundu.

17 NİSAN

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, turist rehberleri ve seyahat acentelerine yeni standartlar getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız." dedi.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin "Milletin sandıkta verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, tüm boyutlarıyla objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına bizim yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel iktidar-merkezi iktidar diye ikili yapı ihdas etmeye çalışanların söylemleri, demlendikleri ortaklarına diyet ödeme hamlesi değilse ham bir hayaldir." değerlendirmesinde bulundu.

23 NİSAN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi.

Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'da, CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileriyle çay içip sohbet etti.

Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.