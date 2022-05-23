Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

23.05.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

11. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağ kanattan ortasında kale önünde Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte boşta kalan Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

31. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda kale önünde iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

42. dakikada kendi sahasından topla ilerleyen Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Bakasetas'tan seken topu alan Serdar Gürler, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Erdinç Sezertam xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Leo Duarte xx, Epureanu xxx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xxx, Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler xxx, Danijel Aleksic xx, Trezeguet xxx, Stefano Okaka xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Pizzi, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Emre Çolak, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Dorukhan Toköz x, Ahmetcan Kaplan x, Vitor Hugo x, İsmail Köybaşı x, Berat Özdemir x, Siopis x, Edin Visca x, Bakasetas x, Nwakaeme x, Andreas Cornelius x

Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Fode Koita, Yusuf Erdoğan, Djaniny, Kerem Şen, Murat Cem Akpınar, Kouassi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Stefano Okaka (dk. 11), Epureanu (dk. 31), Serdar Gürler (dk. 42) (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Serdar Gürler, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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