Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor - Son Dakika
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Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor

04.07.2022 19:01

5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Fikstür çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Süper Lig'e bu sezon ilk kez Dünya Kupası nedeniyle ara verilecek. 21 Kasım - 18 Aralık 2022'de Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU

5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

2022-2023 SEZONUNUN İLK YARISINDA DERBİ HAFTALARI

  • 4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
  • 8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
  • 10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
  • 13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
  • 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
  • 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTA HAFTA İLK YARININ FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar

SÜPER LİG'E İLK KEZ ARA VERİLECEK

Süper Lig bu sezon ilk kez savaş ve olağandışı durumlar dışında araya gidecek. 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

SÜPER LİG'İN YAYINCISI YİNE BEIN SPORTS OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları 2 sezon daha beIN Sports'ta yayınlanacak.

BU SEZON 8 İSTANBUL TAKIMI, SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Bu sezon 8 İstanbul takımının mücadele edeceği Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar şöyle; Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor - Son Dakika


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19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
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SON DAKİKA: Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor - Son Dakika
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