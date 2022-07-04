Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor

Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun fikstür çekimi, saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Sezonu taraftarı önünde açacak Fenerbahçe ise Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor ile mücadele edecek. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun ilk maçına çıkarken Beşiktaş ise Kayserispor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.
Süper Lig bu sezon ilk kez savaş ve olağandışı durumlar dışında araya gidecek. 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sebebiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2023'te sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları 2 sezon daha beIN Sports'ta yayınlanacak.
Bu sezon 8 İstanbul takımının mücadele edeceği Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar şöyle; Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, Sivasspoor, Trabzonspor, Ümraniyespor.
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