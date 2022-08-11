Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı

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Slovacko ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz turu atlaması durumunda play-off da Austria Wien ile eşleşecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile henüz hazır duruma gelmeyen Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Konuk Slovacko'da tek eksik oyuncu kart cezalısı Stanislav Hofmann.

İŞTE İLK 11'LER

Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun.