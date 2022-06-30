LGS birincisi bu yıl da Başakşehir'den çıktı! 90 sorunun tümünü doğru cevaplayan Ahmet, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı - Son Dakika
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LGS birincisi bu yıl da Başakşehir'den çıktı! 90 sorunun tümünü doğru cevaplayan Ahmet, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı

30.06.2022 12:00
LGS birincisi bu yıl da Başakşehir'den çıktı! 90 sorunun tümünü doğru cevaplayan Ahmet, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi'nde son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonunu çıkarmanın sevincini yaşıyor. 90 sorunun tamamını doğru cevaplayan Ahmet Nusret Turan, ailesinin ve öğretmenlerini sevince boğdu.

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda gelenek bozulmadı, LGS'de bu yıl da Türkiye şampiyonu çıkarmayı başardı. Uyguladıkları özel uygulamalarla her yıl birinci çıkarmayı başardıklarını belirten okul müdürü Suat Çelik, "Dört yıldır üst üste LGS birincisi çıkarmak bizi mutlu ettiği gibi, bize sorumluluk da yüklüyor. Bir sonraki yıla daha fazla çalışma gayreti içine giriyoruz" dedi.

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda gelenek bozulmadı

BAŞARININ SIRRI: PLANLI ÇALIŞMAK

LGS'de planlı çalışmanın başarıyı getirdiğine işarete eden Çelik, "Öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Gelecek yıl LGS Sınavı için çalışmalarımıza şimdiden başladık, kurslar açtık. Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak için kurslarımıza önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda gelenek bozulmadı

"KENDİSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

LGS birincisi Ahmet Nusret Turan'ın başarıyla daima mutlu oldukları söyleyen sınıf öğretmeni Hülya Saraç, "Öğrencimiz tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrenci takip kitabı oluşturarak onun her aşamasını takip ettik. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda gelenek bozulmadı

"İLK DUYDUĞUMDA ÇOK MUTLU OLDUM"

LGS birincileri arasında yer almayı başaran Ahmet Nusret Turan da sınav sonuçlarını ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi. 90 sorunun tamamını doğru cevaplan Turan, "Annem, babam ve büyüklerim gözyaşlarını tutamadı. Kendimi ilk başta çok yormadım. Yılın başında denemelere başladım. Son zamanlarda biraz stres yaptım. Stresi yönetmemde ailem ve öğretmenlerim yardımcı oldu. Birçok etkinlik yaptırarak benim stresten kurtardılar. İlk olarak kendimi yabancı dilde geliştirmek ve iyi bir noktaya gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel LGS birincisi bu yıl da Başakşehir'den çıktı! 90 sorunun tümünü doğru cevaplayan Ahmet, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: LGS birincisi bu yıl da Başakşehir'den çıktı! 90 sorunun tümünü doğru cevaplayan Ahmet, ailesine ve öğretmenlerine büyük gurur yaşattı - Son Dakika
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