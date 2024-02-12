Meteoroloji 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı yaptı

Yerel

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli saatte 40-60 kilometre hızla, Kıyı Ege'de yer yer fırtına 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Son değerlendirmelere göre; Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EĞİMLİ BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Uyarı alan iller şöyle; Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.