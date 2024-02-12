Meteoroloji 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı yaptı - Son Dakika
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Yerel

Meteoroloji 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve bazı iç bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, bazı bölgelerde orta kuvvette esecek. Kıyı Ege'de yer yer fırtına bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, İstanbul parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, İzmir parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Adana parçalı ve az bulutlu, Antalya parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Samsun parçalı ve az bulutlu, Trabzon parçalı ve az bulutlu, Erzurum parçalı ve az bulutlu, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu.

12.02.2024 09:15
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı verdi

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli saatte 40-60 kilometre hızla, Kıyı Ege'de yer yer fırtına 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Son değerlendirmelere göre; Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı verdi

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 22 il için sarı kodlu uyarı verdi

EĞİMLİ BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Uyarı alan iller şöyle; Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

Meteoroloji 22 ile "fırtına, yağış ve çığ" uyarısı yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meteoroloji 22 ile 'fırtına, yağış ve çığ' uyarısı yaptı - Son Dakika


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