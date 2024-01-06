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Bakan Yerlikaya: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

06.01.2024 - 08:52,
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Bakan Yerlikaya: "1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen "Narkogüç-42" Operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında 46 ilde düzenlenen operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarında görevli 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 19 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile gerçekleştiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında Malatya, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya, Kars, Adana, İzmir, Batman, Kırklareli, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Bursa, İstanbul, Edirne, Karaman, Tokat, Elazığ, Amasya, Osmaniye, Kocaeli, Konya, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Çorum, Kırşehir, Balıkesir, Isparta, Hatay, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Siirt, Muğla, Aksaray, Kahramanmaraş, Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Kastamonu, Erzurum, Düzce ve Yalova illerinde gerçekleşen operasyonlarının detaylarına ilişkin bilgiler verdi.

"Narkogüç-42" Operasyonlarında yakalanan uyuşturucu madde ve zehir tacirleri şöyle:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 395 kg 700 gr metamfetamin, 56 kg 350 gr kokain,

102.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6'sı Yabancı Uyruklu toplam 10 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 10.906 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 118 kg skunk ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

300 gr eroin, Muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 507 kg esrar ele geçirildi"

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Kaynak: İHA
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