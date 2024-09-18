Uyuşturucu Operasyonu: 44 İlde 470 kg Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 44 İlde 470 kg Madde Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonu: 44 İlde 470 kg Madde Ele Geçirildi

Denizli'nin de dahil olduğu 44 ilde düzenlenen operasyonda 470 kg uyuşturucu ve 293 şüpheli yakalandı.

18.09.2024 08:37
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin de aralarında bulunduğu 44 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 44 ilde "Narkoçelik-39" operasyonları düzenlendi. İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 293 şüpheli yakalandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 44 İlde 470 kg Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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