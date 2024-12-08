İHH Arama Kurtarma Ekiplerine AFAD Akreditasyon Sertifikası Verildi

Dünya

DÜNYA Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen AFAD Akreditasyon Sertifika Töreni'nde, İHH Arama Kurtarma Ekipleri, 2 ağır, 4 orta ve 26 hafif olmak üzere farklı alanlarda, 32 ekip ile akreditasyon sertifikası aldı. Gerçekleşen törende, İHH ekipleri Kentsel Arama Kurtarma, Eğitmen, Beslenme ve Ayni Yardım ve Depo Yönetimi dallarında çeşitli seviyelerde akreditasyon sertifikalarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın elinden aldı.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Okay Memiş, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

BAKAN YERLİKAYA: İNSANIN OLDUĞU HER YERDE TÜRKİYE VAR'

Düzenlenen AFAD Akreditasyon Sertifika Töreni'nde konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsanlık olarak vicdanımızla sınandığımız bir zaman diliminde, ihtiyaç sahiplerine şefkat ve merhametle yaklaşmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Arama kurtarma ekiplerimiz sadece ülke içerisinde değil dünyada da çok önemli işler yapıyor. Türkiye'nin, bu aziz milletin fedakarlığını göstermemiz lazım. İnsanın olduğu her yerde Türkiye vardır, AFAD vardır, AFAD gönüllüleri vardır, Türkiye STK'ları vardır. Bu noktada başta İHH olmak üzere bütün STK'larımıza teşekkür ediyorum" dedi.

FARKLI ALANLARDA 32 TANE AKREDİTE SERTİFİKASI

Gerçekleşen törende İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekipleri, Kentsel Arama Kurtarma alanında; Samsun, Antalya, Alanya, Sakarya, Niğde, Konya, Adana, Yalova, Gaziantep, Afyonkarahisar, Denizli, Kocaeli, Sivas, Eskişehir, Bolu, Rize, Giresun, Trabzon, Bingöl, Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, İstanbul Motorize, İstanbul 3'üncü Bölge ve Kütahya ekipleri hafif seviye, İstanbul Genel, Bursa ve Muğla ekipleri orta seviye, Ankara ekibi ise ağır seviyede sertifika alarak akredite oldu. Ayrıca İHH Afet Yönetimi Beslenme dalında ağır seviye, Ayni Yardım ve Depo Yönetimi dalında hafif seviye, Kentsel Arama Kurtarma Eğitmen Dalında İstanbul Ekibi orta seviye akredite olarak sertifika aldı.

AFAD AKREDİTASYONU

AFAD akreditasyonu, afet ve acil durumlarda AFAD'ın belirlemiş olduğu standartlara uygunluğu belirleyen yetki sistemidir. Bu sisteme akredite olacak ekiplerin profesyonel, güvenilir ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için yeterlilik, eğitim ve ekipman kriterleri değerlendirilir. Akredite olan kurumlar afet ve acil durumlarda AFAD'ın koordinasyonunda çalışarak görev alırlar.

Düzenlenen tören fotoğraf çekimi ile son buldu.