Erzurum\'da 2023 Yılında 345 Şirket Kuruldu

TOBB Erzurum birikimli kurulan şirket verilerini açıkladı, Erzurum'da 2023 yılı Ocak- Aralık ayları arasında 345 şirket kurulumu gerçekleşti. İl, yıllık kayıtta kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 40'ıncı sırayı aldı.

Erzurum 2023 Ocak - Aralık Dönemi

Erzurum'da 2023 yılında 345 şirket, 25 kooperatif ve 103 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 77 şirket, 17 kooperatif tasfiye edildi. Ocak - Aralık ayları arasında 84 şirket, 9 kooperatif ve 87 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

KUDAKA Ocak - Aralık Dönemi Verileri

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre 2023 Ocak - Aralık döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 478 şirket, 30 kooperatif ve 178 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 110 şirket ve 24 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 106 şirket, 16 kooperatif ve 168 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Kuzeydoğu Anadolu 2023 Ocak - Aralık Dönemi Verileri

TOBB Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre, 2023 Ocak - Aralık döneminde Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 803 şirket, 38 kooperatif ve 380 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 149 şirket ve 31 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 152 şirket, 20 kooperatif ve 367 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı.

Doğu Anadolu 2023 Ocak - Aralık Dönemi Verileri

2023 Ocak - Aralık döneminde Erzurum'la birlikte 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 3 bin 130 şirket, 122 kooperatif ve bin 22 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 533 şirket ve 76 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 503 şirket, 64 kooperatif ve 952 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini nihayetlendirdi.

Erzurum 2022 Yılı Verileri

Erzurum'da 2022 yılında 381 şirket, 20 kooperatif ve 105 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, dönem içinde 54şirket, 10 kooperatif tasfiye işlemi görmüş, bir yıllık düzeyde 45 şirket, 11 kooperatif ve 60 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı

Erzurum'un Bölgesel Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üzerinde yapılan analizde, Erzurum'un 2023 yılında kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,17, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,96, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,0 oranında pay gösterdi

Erzurum 40'ıncı Sırada

Erzurum 2023 yılında kurulan şirket sayısı bazında 40'ıncı sırayı aldı. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Muğla, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tekirdağ, Hatay, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Samsun, Aydın, Mardin, Eskişehir, Kahramanmaraş, Van, Trabzon, Malatya, Batman, Afyon, Aksaray, Yalova, Şırnak, Çanakkale, Nevşehir, Çorum, Sivas, Adıyaman, Elazığ, Erzurum olarak bildirildi.

Erzurum Bölgede 4'üncü

Ocak - Aralık 2023 sürecinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği il 774 şirketle Van oldu. Bu ili 624 şirketle Malatya, 353 şirketle Elazığ, 345 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı'da 171, Erzincan'da 114, Bitlis'te 174, Muş'ta 132, Iğdır'da 85, Bingöl'de 151, Hakkari'de 112, Kars'ta 50, Tunceli'de 26 ve Ardahan'da 19 şirket kuruldu. - ERZURUM