Kalkınma Ajanslarına 2025 Ödeneği Belli Oldu

Ekonomi

Kalkınma ajanslarının 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen 2025 yılı transfer ödeneğinden alacakları pay belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.

Ayrıca, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleriyle zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da göz önünde bulundurulacak.

Performansa bağlı ödenek

Ödeneğin yüzde 20'lik kısmının (530 milyon lira) aktarımında ise kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performansları belirleyici olacak.

2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneğine (Türk lirası) ilişkin tablo şöyle:

TR10 İstanbul 30.719.760 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 42.729.331 TR22 Balıkesir, Çanakkale 46.767.932 TR31 İzmir 35.598.128 TR32 Denizli, Aydın, Muğla 43.665.832 TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak 51.839.165 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 37.487.952 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 37.632.310 TR51 Ankara 33.422.043 TR52 Konya, Karaman 46.266.222 TR61 Isparta, Antalya, Burdur 37.139.806 TR62 Adana, Mersin 52.113.117 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 60.666.165 TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 55.321.634 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 52.394.742 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 48.473.660 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 57.497.059 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 54.768.233 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 56.941.486 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 62.844.572 TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 63.564.356 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 59.551.016 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 69.235.295 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 56.159.835 TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 63.622.344 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 68.578.005 Toplam 1.325.000.000

Kaynak: AA