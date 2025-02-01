Kalkınma Ajanslarına 2025 Ödeneği Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kalkınma Ajanslarına 2025 Ödeneği Belli Oldu

Kalkınma ajanslarının 2025 transfer ödeneği 2.65 milyar lira olarak belirlendi.

01.02.2025 11:17
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Kalkınma ajanslarının 2 milyar 650 milyon lira olarak belirlenen 2025 yılı transfer ödeneğinden alacakları pay belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2025 yılı transfer ödeneği 2 milyar 650 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 325 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2017) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (795 milyon lira), devam eden ve yıl içerisinde uygulamaya başlanacak mali destek programları yükümlülükleriyle fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgisi ve yenilikçi özellikleriyle program ve projelerin ödeme takvimleri dikkate alınarak aktarılacak.

Ayrıca, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleriyle zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da göz önünde bulundurulacak.

Performansa bağlı ödenek

Ödeneğin yüzde 20'lik kısmının (530 milyon lira) aktarımında ise kalkınma ajanslarının 2024 yılındaki performansları belirleyici olacak.

2025 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödeneğine (Türk lirası) ilişkin tablo şöyle:

TR10İstanbul30.719.760
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli42.729.331
TR22 Balıkesir, Çanakkale46.767.932
TR31İzmir35.598.128
TR32 Denizli, Aydın, Muğla43.665.832
TR33 Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak51.839.165
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik37.487.952
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova37.632.310
TR51Ankara33.422.043
TR52 Konya, Karaman46.266.222
TR61 Isparta, Antalya, Burdur37.139.806
TR62 Adana, Mersin52.113.117
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye60.666.165
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir55.321.634
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat52.394.742
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın48.473.660
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop57.497.059
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya54.768.233
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane56.941.486
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt62.844.572
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan63.564.356
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli59.551.016
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkari69.235.295
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis56.159.835
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa63.622.344
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt68.578.005

Toplam1.325.000.000

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalkınma Ajanslarına 2025 Ödeneği Belli Oldu - Son Dakika

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