Çiğ süte gelen zamla birlikte, süt ürünlerinde de büyük artış yaşandı.
İstanbul'da bir şarküteride 3 gün önce 58 liraya satılan peynir bugün itibariyle 87 lira oldu.
89 lira olan keçi-koyun karışık peynir ise 107 liraya çıktı.
92 liradan satılan Trakya kaşarı artık 145 liraya satılıyor.
Zam oranları yüzde 50'yi bulmuşken, sanayiciler yapılacak zamda sadece çiğ süt fiyatının değil sanayi enerjisine yapılan zamlar ve ambalajla, mazot gibi maliyet kalemlerinin de etkili olduğunu söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü! - Son Dakika Ekonomi