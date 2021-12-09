Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!

Çiğ süte gelen zamla birlikte, süt ürünlerinde de büyük artış yaşandı.

YÜZDE 50 ZAM

İstanbul'da bir şarküteride 3 gün önce 58 liraya satılan peynir bugün itibariyle 87 lira oldu.

89 lira olan keçi-koyun karışık peynir ise 107 liraya çıktı.

92 liradan satılan Trakya kaşarı artık 145 liraya satılıyor.

ZAMLARDA SADECE ÇİĞ SÜT ETKİLİ DEĞİL

Zam oranları yüzde 50'yi bulmuşken, sanayiciler yapılacak zamda sadece çiğ süt fiyatının değil sanayi enerjisine yapılan zamlar ve ambalajla, mazot gibi maliyet kalemlerinin de etkili olduğunu söyledi.