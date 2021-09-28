TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
28.09.2021 10:18
Dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, açık artırma ve kura yöntemiyle konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Böylelikle aralık ayında 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarılacak. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller ve konut adetleri.
Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı. Alıcılar söz konusu illerde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, TürkiyeHalk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
1.380 KONUT VE İŞYERİ SATIŞA ÇIKIYOR
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kura ve açık artırma tarihleri değişen 1.380 konut ve işyeri satışa çıkarılıyor. Söz konusu konut ve işyerlerinin bulunduğu il ve ilçeler ile sayıları bu haberde derlendi.
İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerleri:
Adana Yüreğir 3 işyeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor
Afyonkarahisar Dinar 1 işyeri Fiyat 245 bin TL
Amasya Suluova- Merzifon 1 işyeri + 1 konut Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor
Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli 18 işyeri ve konut Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor
Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli-Güdül-Haymana-Gölbaşı-Yenimahalle 38 işyeri ve konut Fiyatlar 64 bin TL'den başlıyor
Balıkesir 6 işyeri ve konut Fiyatlar 102 bin TL'den başlıyor
Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli 2 konut Fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor
Bingöl- Adaklı 1 konut Fiyat 178 bin TL'den başlıyor
Bitlis - Merkez 4 işyeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor
Bolu Mengen- Seben 5 işyeri + konut Fiyat 140 bin TL'den başlıyor
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28.09.2021 11:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor - Son Dakika