TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor

Milyonlarca kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı. Alıcılar söz konusu illerde satışa sunulan konutlara, yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

1.380 KONUT VE İŞYERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, kura ve açık artırma tarihleri değişen 1.380 konut ve işyeri satışa çıkarılıyor. Söz konusu konut ve işyerlerinin bulunduğu il ve ilçeler ile sayıları bu haberde derlendi.

İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerleri: