23. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin Adayları Açılandı!

1 Haldun Dormen Özel Ödülü - Alice Müzikali Afife Jale Özel Ödülü'ne; Berkun Oya, Rüştü Asyalı ve Ahmet Levendoğlu ile Alice Müzikali layık görüldü.

2 Bir Peri Masalı Radyum Kızları Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü'ne; Bir Peri Masalı Radyum Kızları - İstanbul Devlet Tiyatrosu, Dünyada Karşılaşmış Gibi - Krek, Fotoğraf 51 - Craft, Meçhul Paşa - Tiyatroadam, Teftişör - Tiyatroadam oyunları aday oldu.



3 Berkun Oya - Dünyada Karşılaşmış Gibi Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü'ne: Berkun Oya - Dünyada Karşılaşmış Gibi, Çağ Çalışkur - Fotoğraf 51, Emrah Eren - Meçhul Paşa, Laçin Ceylan - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Oğuz Utku Güneş - Teftişör oyunlarıyla aday gösterildi.



4 Devrim Yakut - Manik Atak Oyunu Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne; Ayşegül Uraz - Nihayet Makamı, Devrim Yakut - Manik Atak, Elçin Atamgüç - Can Yeleği, Funda Eryiğit - Fotoğraf 51, Nezaket Erden - Tırnak İçinde Hizmetçiler oyunlarındaki performanslarıyla aday oldu.



5 Deniz Karaoğlu - Kader Can Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne; Deniz Karaoğlu - Kader Can, Gün Koper - Red Light Kışı, Halil Babür - Zebercet, Öner Erkan - Dünyada Karşılaşmış Gibi, Serkan Keskin - Dünyada Karşılaşmış Gibi oyunlarındaki performanslarıyla aday gösterildi.



6 Ceren Taşçı - Yalnızlar Kulübü Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne; Başak Meşe - Herkes Tek Başına Ölür, Ceren Taşçı - Yalnızlar Kulübü, Gizem Erdem - Hakikat, Elbet Bir Gün, Nilperi Şahinkaya - Kalp, Seda Türkmen - Hakikat, Elbet Bir Gün aday gösterildi.

7 Ali Yoğurtcuoğlu - Red Light Kışı Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne; Ali Yoğurtcuoğlu - Red Light Kışı, Berk Yaygın - Teftişör, Ediz Akşehir - Teftişör, Gökhan Azlağ - Teftişör, Nejdet Sert - Kalp aday oldu.



8 Behlüldane Tor - Kosovalı Peer Gynt Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı Ödülü'ne; Behlüldane Tor - Kosovalı Peer Gynt, Gamze Kuş - Alice Müzikali, Gökhan Yücesal - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Kerem Çetinel - Fotoğraf 51, Makbule Mercan - Teftişör oyunları aday gösterildi.



9 Canan Göknil - Felatun Bey ile Rakım Efendi Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü'ne; Canan Göknil - Felatun Bey ile Rakım Efendi, Candan Seda Balaban ve Selin Ölçen - Cadı Avı, Dilek Kaplan - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Makbule Mercan - Teftişör, Nihan Şen - Bir Alaturka Hikaye oyunları yaratıcı kostümleri aday oldu.

10 Ali Seçkiner Alıcı - Bir Alaturka Hikayet Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü'ne; Ali Otyam - Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ali Seçkiner Alıcı - Bir Alaturka Hikayet, Barış Manisalı - Can Yeleği, Burçak Çöllü - Nihayet Makamı, Türkü Deyiş Çınar - Kosovalı Peer Gynt oyunlarındaki sahne müzikleriyle aday gösterildi.

11 Cem Yılmazer - Hakikat, Elbet Bir Gün Yılın En Başarılı Işık Tasarımı Ödülü'ne; Cem Yılmazer - Alice Müzikali, Cem Yılmazer - Hakikat, Elbet Bir Gün, Kerem Çetinel - Fotoğraf 51, Önder Arık - Kosovalı Peer Gynt, Yakup Çartık - Bir Peri Masalı Radyum Kızları oyunları aday gösterildi.

12 Gizem Erdem - Teftişör Yılın En Başarılı Hareket Düzeni Ödülü'ne; Alpaslan Karaduman - Kosovalı Peer Gynt, Beyhan Murphy - Alice Müzikali, Gizem Erdem - Teftişör, Sibel Sürel - Sahibinin Sesi, Ufuk Şenel - Altar oyunları aday...

