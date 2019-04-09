Son Dakika Haberleri: 23. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin Adayları Açılandı!

23. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nin Adayları Açılandı!

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli ödül törenlerinden 2019 yılı 23. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde adaylar ve özel ödüle layık görülenler açıklandı. 30 Nisan'da Zorlu Performance'da düzenlenecek ödül töreni ile kazananlar belli olacak.

1
Haldun Dormen Özel Ödülü - Alice Müzikali
Haldun Dormen Özel Ödülü - Alice Müzikali
Afife Jale Özel Ödülü'ne; Berkun Oya, Rüştü Asyalı ve Ahmet Levendoğlu ile Alice Müzikali layık görüldü.
2
Bir Peri Masalı Radyum Kızları
Bir Peri Masalı Radyum Kızları
Yılın En Başarılı Oyunu Ödülü'ne; Bir Peri Masalı Radyum Kızları - İstanbul Devlet Tiyatrosu, Dünyada Karşılaşmış Gibi - Krek, Fotoğraf 51 - Craft, Meçhul Paşa - Tiyatroadam, Teftişör - Tiyatroadam oyunları aday oldu.
3
Berkun Oya - Dünyada Karşılaşmış Gibi
Berkun Oya - Dünyada Karşılaşmış Gibi
Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü'ne: Berkun Oya - Dünyada Karşılaşmış Gibi, Çağ Çalışkur - Fotoğraf 51, Emrah Eren - Meçhul Paşa, Laçin Ceylan - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Oğuz Utku Güneş - Teftişör oyunlarıyla aday gösterildi.
4
Devrim Yakut - Manik Atak Oyunu
Devrim Yakut - Manik Atak Oyunu
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne; Ayşegül Uraz - Nihayet Makamı, Devrim Yakut - Manik Atak, Elçin Atamgüç - Can Yeleği, Funda Eryiğit - Fotoğraf 51, Nezaket Erden - Tırnak İçinde Hizmetçiler oyunlarındaki performanslarıyla aday oldu.
5
Deniz Karaoğlu - Kader Can
Deniz Karaoğlu - Kader Can
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne; Deniz Karaoğlu - Kader Can, Gün Koper - Red Light Kışı, Halil Babür - Zebercet, Öner Erkan - Dünyada Karşılaşmış Gibi, Serkan Keskin - Dünyada Karşılaşmış Gibi oyunlarındaki performanslarıyla aday gösterildi.
6
Ceren Taşçı - Yalnızlar Kulübü
Ceren Taşçı - Yalnızlar Kulübü
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne; Başak Meşe - Herkes Tek Başına Ölür, Ceren Taşçı - Yalnızlar Kulübü, Gizem Erdem - Hakikat, Elbet Bir Gün, Nilperi Şahinkaya - Kalp, Seda Türkmen - Hakikat, Elbet Bir Gün aday gösterildi.
7
Ali Yoğurtcuoğlu - Red Light Kışı
Ali Yoğurtcuoğlu - Red Light Kışı
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'ne; Ali Yoğurtcuoğlu - Red Light Kışı, Berk Yaygın - Teftişör, Ediz Akşehir - Teftişör, Gökhan Azlağ - Teftişör, Nejdet Sert - Kalp aday oldu.
8
Behlüldane Tor - Kosovalı Peer Gynt
Behlüldane Tor - Kosovalı Peer Gynt
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı Ödülü'ne; Behlüldane Tor - Kosovalı Peer Gynt, Gamze Kuş - Alice Müzikali, Gökhan Yücesal - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Kerem Çetinel - Fotoğraf 51, Makbule Mercan - Teftişör oyunları aday gösterildi.
9
Canan Göknil - Felatun Bey ile Rakım Efendi
Canan Göknil - Felatun Bey ile Rakım Efendi
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü'ne; Canan Göknil - Felatun Bey ile Rakım Efendi, Candan Seda Balaban ve Selin Ölçen - Cadı Avı, Dilek Kaplan - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Makbule Mercan - Teftişör, Nihan Şen - Bir Alaturka Hikaye oyunları yaratıcı kostümleri aday oldu.
10
Ali Seçkiner Alıcı - Bir Alaturka Hikayet
Ali Seçkiner Alıcı - Bir Alaturka Hikayet
Yılın En Başarılı Sahne Müziği Ödülü'ne; Ali Otyam - Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ali Seçkiner Alıcı - Bir Alaturka Hikayet, Barış Manisalı - Can Yeleği, Burçak Çöllü - Nihayet Makamı, Türkü Deyiş Çınar - Kosovalı Peer Gynt oyunlarındaki sahne müzikleriyle aday gösterildi.
11
Cem Yılmazer - Hakikat, Elbet Bir Gün
Cem Yılmazer - Hakikat, Elbet Bir Gün
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı Ödülü'ne; Cem Yılmazer - Alice Müzikali, Cem Yılmazer - Hakikat, Elbet Bir Gün, Kerem Çetinel - Fotoğraf 51, Önder Arık - Kosovalı Peer Gynt, Yakup Çartık - Bir Peri Masalı Radyum Kızları oyunları aday gösterildi.
12
Gizem Erdem - Teftişör
Gizem Erdem - Teftişör
Yılın En Başarılı Hareket Düzeni Ödülü'ne; Alpaslan Karaduman - Kosovalı Peer Gynt, Beyhan Murphy - Alice Müzikali, Gizem Erdem - Teftişör, Sibel Sürel - Sahibinin Sesi, Ufuk Şenel - Altar oyunları aday...
13
Adnan Devran - Ben Cuma
Adnan Devran - Ben Cuma
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü'ne; Adnan Devran - Ben Cuma, Merve Şeyma Zengin - Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Orçun Soytürk - Fotoğraf 51, Sinem Ünsal - Bir Alaturka Hikayet, Uğur Kanbay - Eylül oyunlarındaki genç isimler aday gösterildi.

»      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:41 

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