4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Geri Sayım Başladı

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim-3 Kasım günlerinde Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle düzenlenecek 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali için tanıtım toplantısı yapıldı. Festivalde 6 kıtadaki 30 ülkeden 60'a yakın film gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde 30 Ekim-3 Kasım günlerinde düzenlenecek 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'ne ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteği ile büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında Ulusal ve Uluslararası Yarışma da düzenleyecek. Ülkemiz ve yurt dışından dev isimlerin yer alacağı jüri tarafından Kristal Flamingo ödüllerini kazananlar açıklanacak ve festivalin kapanış programında ödül töreni düzenlenecek.

6 kıtadaki 30 ülkeden 60'a yakın filmin gösterileceği festivale ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu tür organizasyonların kurumsallaşması amacıyla İzmir Vakfı'nın yapısını güçlendirmeye yönelik bir altyapı çalışması sürdürdüklerini duyurdu. Toplantıda Festival Direktörü Vecdi Sayar tarafından festival programı ve jüri açıklanırken, Ulusal Yarışma Jüri Başkanı, yönetmen ve yapımcı Reis Çelik de Türk sinemasının bugünü ve geleceğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Tugay: "İzmir Vakfı'nı güçlendireceğiz"

İzmir'in iyi organizasyonlara ev sahipliği yapması gerektiğini ifade eden Başkan Cemil Tugay, "Belediye başkanları değiştiği zaman değişen işlerin olmamasının yolu kurumsallaşmaktır. Bu tür organizasyonların kişilere değil kurumlara bağlı olması lazım. Şu anda bunun altyapı çalışmasını yapıyorum. Öyle bir şey yapalım ki belediye başkanı kim olursa olsun iş değişmesin. İzmir Vakfı'nı yeniden yapılandırmaya, güçlendirmeye, gelir kaynakları kendinde olan bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir İzmir Bienali ile ilgili hazırlık da yapıyoruz. Film Festivali de İzmir Vakfı'nın organize ettiği, sahiplendiği bir festival olabilir. Bu tür özerk çalışan kurumların varlığına ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"İzmir sanatçı yetiştiriyor"

İzmir'de bir sinema ve müzik festivali olmasının kente yakıştığını ifade eden Başkan Tugay, "İzmir, Türkiye'de kültür ve sanatın tarihsel kökeni ile birlikte en yoğun hissedildiği ve yaşandığı yer. İzmir sürekli sanatçı yetiştiriyor, düşün insanı yetiştiriyor ve İzmir'den Türkiye ve dünyaya ihraç ediyor. İzmir'in bu yönü her zaman güçlü olacak. Bizler her yaştan insanımızın talebini karşılamak durumundayız. Bu talep yüksek kalite gerektiriyor. İzmir, vasat işler yapma hakkına sahip değil. Ne yapacaksak en iyisini yapmamız lazım. Bu bakış açısıyla bu sene bütün imkanlarımızla desteklediğimiz, önümüzdeki yıllarda çok daha güzellerini yapacağımız festivale ev sahipliği yapmaktan mutluyuz" diye konuştu.

"Sinemaya tutkuyla bağlıyım"

Konuşmasında sinemanın yaşamındaki önemini anlatan Başkan Tugay, çocukluk yaşlarından itibaren sinemaya tutkuyla bağlı birisi olduğunu belirtti. Başkan Tugay, tıp fakültesine girdikten sonra izlediği bir film sonrası çok iyi bir doktor olmaya karar verdiğini de anlattı. Artık sinemaya az giden bir toplum olduğumuzu da söyleyen Başkan Tugay, "Sinemayı nasıl dünyamızda var edeceğiz, bu asil sanatı nasıl yaşatacağız? Türkiye sinema sektörü bugünden çok daha ileride olsun, üretsin ve kaynak bulabilsin" dedi.

Sayar: "İzmir seyircisi festivale sahip çıkmalı"

İzmir'in uluslararası bir festivale ihtiyacı olduğunu belirten Festival Direktörü Vecdi Sayar, "Dünyanın bütün büyük kentlerinde bir film festivali vardır ve aynı zamanda küçük ölçekte festivaller vardır. İzmir bu açıdan son derece zengin ama bunların içinden birinin bu kentin vitrinini oluşturma şansı vardır. Pek çok festivalin birbirini takip eden karakterde olması doğru değildir. Artık dünyada 3-4 büyük festival dışında tematik festivaller öne çıkıyor. İzmir için müzik temasının çok doğru olacağını düşünmüştük. Müzik, İzmir'in dokusunda var. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, dünyada ilgi çeken festivallerden biri. Programın niteliği ile öne çıkan, nitelikli filmlerin gösterileceği bir festivali ilk 3 yılımızda başardık. Beş gün boyunca yoğun bir program olacak. İzmir seyircisinin bu festivale sahip çıkması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çelik: "Dünyanın en iyi festivalleri arasına girecek"

Ulusal Yarışma Jüri Başkanı, yönetmen ve yapımcı Reis Çelik de "İzmir, dünyanın en eski kültürlerini yaratmış, Avrupa'nın kapısı olmuş çok önemli bir kent. Sinemacılar olarak kültürün, demokrasinin merkezi olan bir şehrin şimdiye kadar film festivali yaratamamasının sıkıntısını çektik ve bunu çok tartıştık. Çok büyük bir eksiklikti ve şu an tamamlandı hissini yaşıyoruz. İzmir'e yakışan muazzam bir festival. Bu festivalin yakın tarihte dünyanın en iyi festivalleri sıralamasına gireceğine inanıyoruz. Kültür yaratamayan şehirler adından söz ettiremiyorlar. İzmir'in buna ihtiyacı vardı" dedi. Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Gazetecilerin sorularının yanıtlandığı basın toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Sedat Kirt de katıldı.

Ulusal ve Uluslararası Yarışma ödül töreni

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "İzmir Kültür Yolu" kapsamında yer alacak. Festivalin 12 bölümden oluşan programında 6 kıtadaki 30 ülkeden filmler yer alacak. Programda iki yarışma da düzenlenecek. Ulusal Yarışma'da 2023-2024 yapımı ve özgün müziğe sahip 9 film yarışacak. Uluslararası Yarışma'da ise müzik dünyasına odaklanan 19 ülkeden 9 yapım/ortak yapım gösterilecek. Beş gün sürecek festival, 3 Kasım akşamı saat 19.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılacak kapanış programı ve ödül töreni ile sonuçlanacak.

Dev jüri, Kristal Flamingo ödüllerini belirleyecek

Ulusal Yarışma'nın bu yılki jüri başkanı yönetmen, senarist ve yapımcı Reis Çelik, Uluslararası Yarışma'nın jüri başkanı ise Fransız yönetmen, senarist ve yapımcı Marie-Castille Mention-Schaar olacak. Uluslararası Yarışma jürisinde Marie-Castille Mention-Schaar'ın yanı sıra İtalyan besteci Giorgio Giampa, Yunan görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, Alman yazar Daniel Kothenschulte ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gürata yer alacak.

Ulusal Yarışma jürisinde ise Reis Çelik'in yanı sıra oyuncu, yazar ve müzisyen Nilüfer Açıkalın, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı, besteci Garo Mafyan ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı bulunacak. Uluslararası Yarışma'da En İyi Film, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini, Ulusal Yarışma'da En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Oyunculuk Performansı, En İyi Özgün Müzik, En İyi Ses Tasarımı ve En İyi Film Şarkısı ödüllerini kazanan sanatçılara Kristal Flamingo ödülleri verilecek.

En başarılı dizi müzikleri seçilecek

Festivalde ana jürinin yanı sıra Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN), Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve İzmir Kent Konseyi jüri üyeleri, Ulusal Yarışma'da izleyecekleri filmleri değerlendirecek. FİLM-YÖN jürisi Mahmut Fazıl Coşkun, Çiğdem Sezgin, Ümran Safter'den, SİYAD jürisi ise Murat Tırpan, Rıza Oylum, Suzan Demir'den oluşacak. İzmir Kent Konseyi jürisinde ise Kent Konseyi Yürütme Kurulu'ndan Gülefer Mete, Kadın Meclisi'nden Canan Aydemir Özkara ve Gençlik Meclisi'nden Düzgün Ali Varlı yer alacak. Ayrıca, yedi kişilik bir jüri de yılın en başarılı dizi müziklerini seçecek. Besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığındaki jüride eleştirmen ve televizyon yazarları Ali Can Sekmeç, Asu Maro, Burak Göral, Cumhur Cambazoğlu, Oya Doğan, Tuğçe Madayanti Şen bulunacak.

Festivalde yarışma dışı bölümler

Festivalin Yarışmalar dışındaki bölümleri şunlar olacak:

"Özel gösterimler, Onur Ödülü ve Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü'nü alan sanatçıların filmleri, Anılarına bölümünde Nedim Otyam ve Ayla Algan, Ustalara Saygı bölümünde Wenders ve arkadaşları, Sinemacı Portreleri, Üç Kıtadan Üç Film, Sınır Tanımayan Sinema, Müzik ve Yaşam ve Her Yaştan Çocuklar için Canlandırma Sineması. 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin 'Sınır Tanımayan Sinema' bölümünde ülkeleri dışında yaşayan İranlı, Filistinli, Hintli yönetmenlerin filmleri gösterilecek, belgesel sinema ve sinemamızda film müziğinin öncüsü Nedim Otyam üstüne söyleşiler gerçekleştirilecek."

Ücretsiz gösterimler

Gösterim mekanları, İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat Merkezi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası olacak. İzmir Sanat Merkezi'nde merhum usta karikatürist Necati Abacı'nın "Sanatçı Portreleri" sergisi, İstinyePark Teras'ta ise Esat Erçetingöz'ün İzmir'in Flamingoları adlı dijital sergisi yer alacak.

Bu yıl festivali destekleyen kuruluşlar arasında İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi, İtalya İzmir Konsolosluğu, Liszt Enstitüsü, Macar Ulusal Sinema Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi yer alıyor.

2 Kasım 21.00'de İstinyePark Teras PGM'deki Takıntılar Galası dışındaki tüm gösterimler ücretsiz olacak. Çocuklara yönelik iki yapım dışındaki filmler 18+ yaş uygulamasına tabi tutulacak. Program ayrıntılarına İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından (ifmfest) ulaşılabilecek.

Uluslararası Yarışma filmleri

Cem Karaca'nın Gözyaşları/ Yüksel Aksu/ Türkiye, 2023

Ellerim Mutluluk Dolu - Cziffra 100 Yaşında/ Tele van a két kezem boldogsággal - George Cziffra 100 Gyártási év/ My Hands are Full of

Happiness/ Petrovics Eszter/ Macaristan, 2023

Gloria/ Margherita Vicario/ İtalya, İsviçre, 2024

Herkesin Sevgilisi/ Everybody Loves Touda/ Nabil Ayouch/ Fas, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, 2024

Melodi/ Melody/ Behrouz Sebt Rasoul/ Tacikistan, İran, B. Krallık, 2023

Piyanisti Vurdular/ They Shot the Piano Player/ Fernando Trueba, Javier Mariscal/ İspanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Peru, 2023

Pianoforte/ Jakub Piatek/ Polonya, 2023

Stella: Bir Yaşam/ Stella: A Life/ Kilian Riedhof/ Avusturya, İsviçre, Birleşik Krallık, Almanya, 2023

Hayallerin Gölgesinde/ Im Schatten der Traumen/ In the Shadows of Dreans/ Martin Witz/ İsviçre, Almanya, 2024

Ulusal Yarışma filmleri

Bir Gün, 365 Saat/ A Day, 365 Hours/ Eylem Kaftan/ Türkiye, Hırvatistan, 2023

Evcilik/ Playhouse/ Ümit Ünal/ Türkiye, 2024

Döngü/ Cycle/ Erkan Tahhuşoğlu/ Türkiye, Kosova, 2024

Faruk/ Aslı Özge/ Fransa, Almanya, Türkiye, 2024

Gülizar/ Belkıs Bayrak/ Kosova, Türkiye, 2024

Hakkı/ Hikmet Kerem Özcan/ Türkiye, 2024

Kayıtsız/ Unfeeling/ Özlem Çıngırlar/ Türkiye, 2024

Mukadderat/ Destiny/ Nadim Güç/ Türkiye, 2024

Parmaklıklar Ardında İki Kadın/Two Women Behind Bars/ Mehmet Eryılmaz/ Türkiye, 2024

Yarışma Dışı Özel Gösterimler

Kasap Havası/ Çiğdem Sezgin/ Türkiye, 2015

Neandria/ Reha Erdem/ Türkiye, 2024

Ölü Mevsim/ Unfruitful Times/ Doğuş Algün/ Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya, 2024

Takıntılar/ Obsessions/ Yunus Nihat Özcan/ Türkiye, 2024

Onur Ödülü

Mazlum Çimen

Büyük Adam Küçük Aşk/ Big Man Little Love/ Handan İpekçi/ Türkiye, 2001

Işıklar Sönmesin/ Let There Be Light/ Reis Çelik/ Türkiye, 1996

Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü

Maryam Touzani (Fas-Fransa)

Mavi Kaftan/Le Bleu du Caftan/The Blue Caftan/ Maryam Touzani/Fransa, Fas, Belçika, Danimarka, 2022

Emek Ödülleri

Burçak Evren (sinema yazarı ve tarihçisi)

Mehmet Soyarslan (yapımcı, dağıtımcı, müzisyen)

Üç ustayı buluşturan iki başyapıt

W. Wenders- J. Knieper – B. Ganz (Almanya) Berlin Üzerindeki Gökyüzü/ Der Himmel Uber Berlin/ Wings of Desire/ Wim Wenders/ Batı Almanya, Fransa, 1987

Amerikalı Arkadaş/ Die Amerkanische freund/ The American Friend/ Wim Wenders/ Batı Almanya, Fransa, 1977

Anılarına

Ayla Algan

Karanlıkta Uyananlar/ Ertem Göreç/ Türkiye, 1965

Nedim Otyam

Toprak/ Nedim Otyam, 1952

Sinemamızdan Portreler

Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner/ Once Upon a Time Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner/ Mehmet Güreli/ Türkiye, 2022

Nedim Otyam/ Nil Gürpınar/ Türkiye, 2007

Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir: Tunç Başaran/ Only Love is Eternal: Tunç Başaran/ Zeynep Bayraktutan – Gökhan Kasapoğlu/ Türkiye, 2023

Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı/ A Long Journey Into the Truth of Cinema/ Mehmet Güreli/ Türkiye, 2023

Sınır Tanımayan Sinema

Aydınlık Hayallerim/ All We Imagine as Light/ Payal Kapadia/ Fransa, Hindistan, Lüksemburg, 2024

Elveda Taberiye/ Bye bye Bye bye Tibériade/ By Bye Tiberias/ Lina Soualem/ Filistin, Fransa, Belçika, Katar, 2023

En Sevdiğim Pastam/ Keyke mahboobe man/ My Favourite Cake/ Bektash Sanaeeha, Maryam Moghaddam/ İran, Fransa, İsveç, Almanya, 2024

Güneş Doğacak/ Aftab Mishavad/ The Sun Will Rise/ Ayat Najafi/ Almanya, İran, 2023

Kutsal İncir Tohumu/ The Seed of the Sacred Fig/ Mohamed Rasoulof/ Almanya, Fransa, İran, 2024

Kutsal Örümcek/ Holy Spider/ Ali Abbasi/ Danimarka, Almanya, Fransa, İsveç, Ürdün, 2022

Benim Marcellom/ Marcello Mio/ Chrstophe Honoré/ Fransa, İtalya, 2024

Bir Salyangozon Anıları/ Memoir of a Snail/ Adam Elliott/ Avustralya, 2024

İki Balina Plajda Karşılaşır/ 50 İki Balina Plajda Karşılaşır/ 50 - O dos Ballenas se encuentran en la playa/ 50 or Two Whales Meet on the Beach/ Jorge Cuchi/ Meksika, 2020 (Filmin bestecisi ile söyleşi)

Müzik ve Yaşam

Akdeniz'den Ege'ye Tahtacılar/ Uğurcan Taylan/ Türkiye, 2023

Horona Duranlar/ A Journey to the Black Sea/ Bahriye Kabadayı/ Türkiye, 2024

Bir İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet/ Istanbul Trilogy/ Ferzan Özpetek/ Türkiye, 2023

Bir Orkestranın İzinde/ Musa Ak, Hasan Basri Özdemir/ Türkiye, 2024

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek/ Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul/ Fatih Akın/ Almanya, Türkiye, 2005

İzmir ve Müzik/ İzmir & Music/ Tahsin İşbilen/ Türkiye, 2018 ( İzmir'in Müzikal Çeşitliliği, İzmir'in Müzikal Belleğinde Kaybolan Türler, İzmir Göçmen Müziği, Klasik Müzik ve İzmir)

İzmir'in Sesleri: Yeraltından Gökyüzüne/ Sounds of İzmir: From Underground to the Sky/ Ali Cem Doğan/ Türkiye, 2024 (Dünya Prömiyeri)

Kara Altından Altın Mikrofona/ Metin Avdaç/ Türkiye, 2009

Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek/ Ethem Özgüven/ Türkiye, 2024

Kimsin Sen?/ Cenk Kaptan/Türkiye, 2024

Her yaştan Çocuklar için Canlandırma ve Müzik/ Animation & Music For All Ages (2 flm)

Linda Tavuk İstiyor/ Linda veut du Poulet/ Chiara Malta & Sébastien Laudenbach/ Fransa, İtalya, 2023

Mars Express/ Jérémie Périn/ Fransa, 2023

Etkinlikler

Söyleşi: Sinema Müziğimizin Öncüsü: Nedim Otyam/ A Pioneer of Film Music: Nedim Otyam/ Alican Sekmeç, Necip Sarıcı, Nil Gürpınar

Panel: Belgeselle Kurmaca Arasında/ In Between Doumentary and Fiction

Konuk yönetmen/yapımcı/oyuncularla söyleşiler

Kapanış ve Ödül Töreni

Sergi (İzmir Sanat): Niyazi Abacı'dan Sanatçı Karikatürleri

Dijital Sergi (İstinyePark Teras): İzmir'in Flamingoları