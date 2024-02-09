DEM Parti, 31 Mart seçimleri için 59 belediyenin eş başkan adaylarını açıkladı

DEM Parti, 31 Mart seçimleri için 16'sı büyükşehir, 40'ı il belediyesi olmak üzere 59 belediyenin eş başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
Partiden yapılan açıklamaya göre aralarında İstanbul'un da bulunduğu 16 büyükşehir belediyesi için açıklanan eş başkan adayları şöyle; İstanbul; Meral Danış Beştaş, Murat Çepni, Diyarbakır Ayşe Serra Bucak Küçük, Doğan Hatun, Mardin Devrim Demir, Ahmet Türk, Van Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan, Bursa Kasım Yıldırım, Bilmez Erboğa, Antalya Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır, Eskişehir Gamze Toprak, Suat Başaraner, Denizli Cevahir Kayar, Hanifi Yıldırım, Sakarya Engin Güleser, Emine Melis Tantan, Konya Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç, Samsun İnci Aydın, Hasan İlten, Ordu Zeynep Toptaş Yılmaz, Necmettin Durmuş, Trabzon Leyla Üzüm, Samedin Gündoğan, Kayseri Remziye Erener, İhsan Sarıyar, Kahramanmaraş Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç, Malatya Sevim Şimşek Bayram, Abdulvahap Ekim.
İl belediyelerinden açıklanan eş başkan adayları ise şöyle; Ağrı Hazal Aras, Memet Akkuş, Batman Gülüstan Sönük, Mehdi Öztüzün, Bitlis Sümeye Kızıltepe, Enver Barin, Hakkari Viyan Tekce, Mehmet Sıddık Akış, Iğdır Nejla Kum, Mehmet Nuri Güneş, Kars Arzu Savaş Derman, Kenan Karahancı, Siirt Safiye Alağaş, Mehmet Kaysi, Bolu Birsen Baş, Veli Saçılık, Yalova Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı, Çanakkale Canan Aytaç, Çetin Avcı, Sivas Semiha Şahin, Cemal Pir, Erzincan Elmast Tolmaç, Birhat Onuk, Uşak Azize Karadağ, Ahmet Ak, Artvin Fatma Biçer, Levent Serhan, Edirne Aylin Hacaloğlu, Mevlüt Aykoç, Giresun Feride Kızgit, Ümit Bozan, Kırıkkale Şehmiran Güneş, Razi Taşkın, Kırklareli Arzu Fırat, Adnan Aydın, Kırşehir Kadriye Turan, Cemil Akkaş, Yozgat Merve Eylül Bütün, Bager Aşkın, Zonguldak Çağla Özgençtürk, İbrahim Nebioğlu, Tokat Dilber Demir, Reşat Yıldız, Sinop Filiz Yalçın, Erol Aydemir, Rize Nurettin Aydın, Semanur Akar, Niğde Başak Caner Aktaş, Hacı Zırığ, Nevşehir Helin Elif Geyik, Erdem Eren Bektaş, Kütahya Sibel Temel, Hakan Etemoğlu, Kastamonu Hatice Uçar, Yakup Akyol, Gümüşhane Gülşen Işık, Abdulsamed Gültekin, Çankırı Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım, Burdur Fatma Arslan, Tamer Kaş, Bayburt Tülay Kılınç, Recep Özmen, Bartın Leyla Danış, Kemal Eroğlu, Bilecik Züleyha Çengel, Ömer Ege, Karabük Emine Kaya, Adnan Aksu, Isparta Meral Karakuş, Nizam Aktepe, Afyonkarahisar Zehra Yalçın, Sezer Erikli, Amasya Güvercin Ünaldı, Reşit Güneç, Düzce Ayfer Fatma Çelik, Zabit Vurdu, Aksaray Hanife Gedik Başer, Azad Demirağ.
Açıklanan diğer belediye eş başkan adayları Akdeniz Belediye Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Arslan, Cihanbeyli Belediyesi Eylül Yaylacı, Hasan Ateşci, Kulu Belediyesi Ayşe Özdemir, Bekir Karakurt oldu.
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HABER ANKARA, (DHA)-
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