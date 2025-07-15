15 Temmuz'da İstanbul'da neler yaşandı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında en kanlı olayların yaşandığı kentler arasında yer alan İstanbul'da, güvenlik güçleri ve vatandaşlar darbecileri durdurmak için büyük mücadele verdi.

Darbecilerin halkın üstüne kurşun yağdırmasıyla 34 kişinin şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı, o karanlık gecenin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldı. İstanbul'da 5 polis, 3 asker ve 92 sivilin hayatını kaybettiği darbe girişiminde, vatandaşların kentin önemli noktalarında FETÖ'cü askeri durdurma görüntüleri unutulmadı.

DARBECİLER İSTANBUL'DA EN STRATEJİK BÖLGELERİ HEDEFLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu 8 binin üzerinde askeri personelin katıldığı, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı kanlı darbe girişiminde darbeciler, İstanbul'da en stratejik bölgeleri hedefledi.

"MUKAVEMET EDİLİRSE ATEŞ EDİN" TALİMATI

Darbe hazırlığı sürecinde, Maltepe'deki General Nurettin Baransel Kışlası'nda cuntacı 17 subay 12-15 Temmuz'da darbe toplantıları yaptı, bunlarda alınan kararlarla İstanbul'daki harekat ve sevkiyatlar gerçekleştirildi. Ankara'dan darbe için İstanbul'a gelen ve toplantılara öncülük eden dönemin albayı Muzaffer Düzenli kalkışma gecesi askerlere, "Mukavemet edilirse ateş edin." talimatı verdi.

Alınan kararlar doğrultusunda, Kuleli Askeri Lisesi'nde, saat 20.00 sıralarında alarm verildi. Alarmla harekete geçilerek hazırlık yapıldı ve 2 unimog 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, 2 unimog da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yola çıktı.

O dönemki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kolluk kuvvetlerine, bulundukları noktaları korumaları, darbecilere direnç göstermeleri konusundaki talimat verdi.

KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPANDI

Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından hareket eden askerler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş yönünü tek taraflı trafiğe kapattı.

Anlam verilemeyen askeri hareketlilik, ilk önce televizyon kanallarında haber oldu.

Darbecilerin yönetimindeki uçaklar, kentte alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı korkutmaya ve dışarı çıkmalarını engellemeye çalıştı.

Bir televizyon kanalına bağlanan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.10 sıralarında olayları "kalkışma" olarak nitelendirip, Türk ordusu içinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Yıldırım'ın açıklamaları üzerine başta sosyal medya olmak üzere pek çok farklı kesimden darbeye tepki yağdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEYDANLARA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler 00.24'ü gösterdiğinde CNN Türk kanalına bağlanarak yaptığı görüntülü konuşmayla milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağırdı, camilerden de sela okundu.

Çağrının ardından her yaş grubundan ve kentin her semtinden vatandaşlar bayraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önüne, Atatürk Havalimanı, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü önü ve Taksim Meydanı'nın da aralarında bulunduğu alanlara koştu.

DARBE GİRİŞİMİNİN SEMBOL NOKTASI

Boğaziçi Köprüsü'ne akın eden binlerce vatanseverin üzerine saat 01.40'da askerler tarafından ateş açıldı. Tankın da kullanıldığı saldırılarda, aralarında polis memurları Münür Alkan, Kemal Tosun ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'in de bulunduğu 34 kişi şehit oldu.

Kanlı gecenin sembol noktası olan köprünün adı sonradan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde 2 kişi şehit olurken, Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında bir vatandaş tankla ezildi.

SAVAŞ UÇAKLARI ALÇAK UÇUŞ YAPTI

İstanbul'da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları saat 03.20 sularında köprü üzerinde ve çeşitli ilçelerde alçak uçuş yaparken FETÖ'cüler, F-16'lar ile sonik patlamalar gerçekleştirdi.

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ele geçirmek amacıyla Sultangazi Baştabya Kışlası'ndaki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 17'si rütbeli 58 askerin teslim olun çağrısına polisler direndi.

Desteğe gelen halkla buradaki darbeciler püskürtülürken bir vatandaş şehit oldu, 16 kişi de yaralandı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne ulaşan 67 darbeci asker de polisin ve halkın direnişi karşısında başarılı olamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünü 4 tank ve bir Sikorsky ile kuşatan darbeciler, zırhlı araçları çevreleyen vatandaşların da sayesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Tanklardan birinin içinden vatandaşlarca çıkarılan ve darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği anlaşılan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı da yakalandı.

Vatan Caddesi'nde AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olaylarda Mehmet Güder şehit oldu.

Darbecilerin Vatan Caddesi'ndeki işgal girişimi başarıya ulaşmayınca buradaki halk, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne akın etti. İBB önünde halkın üzerine ateş açan darbeciler, Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi şehit etti.

İstanbul Valiliğini, Metris Kışlası'ndaki 47. Mekanize Motorlu Piyade Alay Komutanlığı'ndan çıkan 12'si rütbeli 90 asker işgal etti.

Emniyet Müdürü Cengiz Demircan, 90 asker karşısında 9 polis oldukları için darbecileri oyalamaya çalışırken bazı askerler arka kısımdaki caminin kapısını kırarak valilik binasına girdi. Buradaki ekipler, vatandaşların da desteğiyle darbecileri etkisiz hale getirdi.

Valilikteki askerlere destek için yine Metris Kışlasından iki tankla yola çıkan 24 darbeci asker ise Haliç civarında polis ve halk tarafından durduruldu.

DARBECİ ASKERLERE YEMEK ÇIKARILMASI İSTENDİ

Darbecilerin hedeflerinden biri de 3 bine yakın kameranın bulunduğu İBB'ye ait Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) oldu. Burayı ele geçirmek için Hasdal Kışlası'ndaki 6. Motorlu Piyade Alayı'ndan gelen askerler, server odalarına girerek sistemi engellemeye, kamera ve ekranları devre dışı bırakmaya çalıştı. Binayı kuşatan vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı.

Kağıthane'deki İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi de 6. Motorlu Piyade Alayı'ndan çıkan 28 asker tarafından ele geçirildi. Darbeci subaylar, buradaki görevlilere tüm birliklerin yemek ihtiyacını karşılamaları emrini verip, 10 bin kişiye yetecek şekilde 3 öğün yemek çıkarılmasını istedi.

Acıbadem Türk Telekom Bölge Müdürlüğüne gelen darbeci askerler de trafiği keserek çevrede toplananları uzaklaştırmaya çalıştı. Direnenlere hedef gözeterek ateş eden darbecilerin kurşunlarıyla biri muhtar Mete Sertbaş olmak üzere 7 kişi şehit oldu.

YALOVA'DAN HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ GETİRİLDİ

Yalova'da kampta olan 70 Hava Harp Okulu öğrencisini destek için iki otobüsle İstanbul'a getiren 3 subay ile 2 er, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Kavacık'ta polis ekiplerince durduruldu. Yapılan aramalarda, öğrencilere verilmek üzere 20 sandık içinde 20 bin G3 tüfeği fişeği bulundu.

47. Piyade Alayından tam teçhizatlı ve mühimmatlı olarak çıkan askerler 7 açık land ve unimog araçla saat 23.15'te AK Parti İl Başkanlığı binasını işgal etti. Vatandaşlar, AK Parti'li bazı belediye başkanları ile yöneticileri yalnız bırakmadı. Askerler sabaha doğru olay yerine getirilen otobüslerle kışlalarına gönderildi.

Çengelköy Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler, emniyete ait araçlarıyla karakolun kapısını kapatacak ve yolu kesecek şekilde park edip tertibat aldı.

Buradaki esnaf, sıkıyönetim ilan edildiğini ileri sürerek yolun açılmasını isteyen darbecilere karşı polisin yanında yer aldı. Ateş açan askerler, polis ve vatandaşın direnciyle başarısız olduklarını anlayınca saat 05.48'te geri çekildi. Buradaki olaylar sırasında da gazeteci Mustafa Cambaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı.

VATANDAŞLAR DESTEK İÇİN ERDOĞAN'IN EVİNE GİTTİ

İstanbul'da darbe girişimine tepki gösteren binlerce kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar Kısıklı'da toplandı.

O gecenin hafızalara kazınan görüntülerinden birisi de burada yaşandı. Tankın iki kez üstünden geçtiği Sabri Ünal, bir kolundan yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından sonra vatandaşlar Taksim Meydanı'nda da toplanmaya başladı. Cumhuriyet Anıtı çevresinde kontrolü sağlamaya çalışan darbeci askerler, halkın "kışlaya dönün" uyarılarını dikkate almadı. Halka ve polislere ateş edilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.

TRT BİNALARININ İŞGALİ

Bir grup darbeci asker TRT Ulus yerleşkesi güvenlik görevlilerine, "Terör tehdidi var, binayı süratle boşaltın" diyerek binayı işgal etti. Saat 22.30 sıralarında TRT binası bahçesine helikopterler indi. Binaya gelen vatandaşların tepkisi sonucu darbeci albay Hüseyin Ergezen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi sivil kıyafetler giyerek saat 06.00 sıralarında buradan kaçtı, diğer darbeci askerler ise saat 07.45'te teslim oldu.

Darbecilerin hedefindeki bir diğer adres, Harbiye'deki TRT binası oldu.

Hasdal Kışlası'ndan çıkan bir grup asker, binaya girerek güvenlik görevlilerine "Bomba ihbarı var" şeklinde yalan söyledi. Buradaki olaylar sırasında da 3 kişi şehit oldu, yaklaşık 50 vatandaş yaralandı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN ALÇAK UÇUŞ

Darbeciler, Atatürk Havalimanı'nın kapılarını tanklar vasıtasıyla saat 22.15 itibarıyla kapattı. Kontrol kulesini ele geçiren askerler, uçuşları durdurdu. F-16 jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş-kalkışı engellendi. Darbeci askerler, burada toplanan binlerce kişinin üzerine ateş etti. Pistte bulunan 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düşerken, onlarca kişi yaralandı.

Atatürk Havalimanı önünde Metin Doğan'ın tankın önüne yatması 15 Temmuz'un unutulmaz bir diğer görüntüsü olarak hafızalara kazındı.

Darbeci subayların üs olarak kullandığı Maltepe'deki General Nurettin Baransel Kışlası'ndan çıkan 28'i subay ve astsubay 62 asker, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etti. Havalimanından toplanan ve darbecilere geçit vermeyen halkın üzerine ateş edildi.

Marmaris'te tatil yaptığı otelden suikast girişimi öncesi ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saatler 03.20'yi gösterdiğinde darbecilerden temizlenen İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

DARBE KARTIŞI ASKELER DE DİRENİŞE KATILDI

Darbe karşıtı olan askerler de o gece darbecilere karşı direniş gösterirken, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, emir subayları tarafından evinden alınıp, Hadımköy Askeri Cezaevi'ne hapsedildi.

Tuzla'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel, darbeci 9 subay tarafından, ağzı bantlanıp elleri kelepçelendikten sonra rütbeleri sökülerek, Maltepe Askeri Cezaevi'ne konuldu. Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem de darbeciler tarafından derdest edildi.

Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı gözaltına almaya çalışan darbeciler ise başarısız oldu.

Üst düzey subayların kaldığı Fenerbahçe Orduevi'ne giden FETÖ'cü askerler, darbe karşıtı tavır göstermeleri muhtemel bir kısım generali kontrol altına almaya çalıştı.

66. Zırhlı Tugayda, Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve arkadaşları kahramanca bir direniş gösterdi. 3. Kolordu Komutanlığı'nda görevli 47 yaşındaki Ertürk, darbe girişimini öğrenince devre arkadaşlarıyla iletişime geçti.

Ertürk, 66. Zırhlı Tugayı'nda verdiği mücadeleyle söz konusu tugayın darbe girişimine desteğini engelledi. Albay Ertürk ve beraberindekiler kurdukları iki timle tankların, silahların ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu.

Sait Ertürk, tek kurşunla şehit düşerken Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala vücuduna 7 mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İSTANBUL'A GİRİŞLERİ KAPATTILAR

Kartal Köprüsü ve Samandıra gişeleri Anadolu'dan İstanbul'a girişleri durdurmak için Sancaktepe'deki 23. Motorlu Piyade Alayı'ndan çıkan 117 darbeci asker tarafından kapatıldı. Buralarda darbeye direnen 11 vatandaş yaralandı.

Mahmutbey ve Ispartakule gişeleri ise İstanbul'a Trakya tarafından girişleri engellemek için Sultangazi Baştabya Kışlası'ndaki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 36 asker tarafından kapatıldı. Tuzla Orhanlı gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda da 6 kişi şehit oldu, 42 kişi yaralandı.

Esenler Eski Hal Yolu Edirne İstikameti ve İSTOÇ civarı TEM Otoyolu üzerinde darbecilere karşı koyan 5 kişi tank tarafından ezilerek, şehit edildi.

Sarıyer'deki Borsa İstanbul'u 15 FETÖ'cü asker işgal etti. Darbeciler burada polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı şehit ederken 46 kişiyi de yaraladı.

MEDYA DARBEYE KARŞI ÇIKTI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde CNN Türk binasının boşaltılması ve yayının kesilmesi emri verilerek çalışanlara silah doğrultuldu. Polis memurlarına ve toplanan vatandaşlara ateş açıldı. Vatandaşların direnişlerini durdurması üzerine darbeciler, ilerleyen saatlerde teslim oldu.

Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'na helikopterle inen darbeciler Digitürk binasını işgal etti ve yayını durduramamaları üzerine cihazlara ateş etti. Polislerin gelmesi üzerine yapılan müzakerelerle darbeci askerler teslim oldu.

Dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin de saat 06.00 sıralarında bir televizyon kanalında, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin "Devlet duruma hakimdir" sözleriyle hain darbe girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde barikat kuran darbeci askerler saat 06.42'de teslim oldu.

15 Temmuz gecesi ölenler ile sonrasında hayatını kaybedenlerle birlikte toplam 100 kişinin şehit olduğu darbe girişiminde İstanbul'da yaşananlar, hain kalkışmanın kilit noktasını oluşturdu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde asker ve sivil toplam 252 şehit, 2 bin 740 gazi verdik.