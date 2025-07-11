İmam Hatip Okulları'ndan 63 Öğrenci 500 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmam Hatip Okulları'ndan 63 Öğrenci 500 Puan Aldı

11.07.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip okullarından 63 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki imam hatip okullarından 63 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamada, sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 500 tam puan alan 719 öğrenciden 63'ünün imam hatip ortaokullarında okuduğu belirtildi.

İmam hatip okullarının önceki yıllardaki sınav başarılarını katlayarak sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durum, 2025 yılı LGS sonuçlarında da ortaya çıktı. 2024'te 25 ilden toplam 27 öğrenci şampiyon olmuştu. Bu sene ise bu başarı daha yüksek bir seviyeye çıktı. Bu yıl tam puan çıkaran illerin sayısı 29 oldu. 2025 LGS'de 46 okuldan 63 öğrenci şampiyonluğu göğüsledi. Bu senenin şampiyonları arasında hafız öğrenciler de bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Gölcük Eyüpsultan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Efe Köksalan ile Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Ali Genç'in hem hafız oldukları hem de 500 tam puan aldıkları kaydedildi.

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 29 ilde yer alan 46 Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) veya İmam Hatip Ortaokulu (İHO) ile 500 tam puan alan öğrenci sayıları açıklamada şöyle sıralandı:

"Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten AİHL'den 6 öğrenci, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İHO ile Trabzon Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten AİHL'den 4'er, Ankara Tevfik İleri AİHL, Antalya Konyaaltı Hayme Ana Kız AİHL, Aydın Adnan Menderes AİHL, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Adil Teymur İHO, Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan AİHL ve Malatya Selahaddin Eyyubi AİHL'den 2'şer, Adana Hümeyra Ökten Kız AİHL, Adana Kıvanç AİHL, Aksaray Saadet Güney İHO, Amasya Suluova Şehit Recep İnce İHO, Antalya Manavgat Şehit Uğur Yıldız İHO, Balıkesir Bandırma Ali Öztaylan AİHL, Bartın Merkez İHO, Bitlis Tatvan Sultan Alparslan İHO, Bursa Gemlik Halitpaşa İHO, Bursa Merkez AİHL, Çorum Sungurlu İHO, Denizli Servergazi İHO, Denizli Pamukkale İncilipınar Şehit Burhan Acar İHO, Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz AİHL, Erzurum Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İHO, Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL, Gaziantep Şehit Hüseyin Gümüş İHO, İstanbul Bağcılar Orhangazi AİHL, Başakşehir Akif İnan AİHL, Başakşehir M. Emin Saraç İHO, Beyoğlu AİHL, Esenyurt Güzelyurt Kız AİHL, Gaziosmanpaşa Şehit Servet Asmaz AİHL, Güngören Ömer Dinçer İHO, Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder AİHL, Sancaktepe Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu AİHL, İzmir Bergamalı Kadri AİHL, Kayseri Şehit Cennet Yiğit İHO, Kayseri 50. Yıl Dedeman AİHL, Kocaeli Gölcük Eyüpsultan İHO, Konya Beyşehir Mehmet Akif Ersoy İHO, Kütahya Tavşanlı Kız AİHL, Manisa Akhisar Ayvaz Dede İHO, Mardin Hacı Suphiye Bölünmez İHO, Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan AİHL ile Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL ve Sivas İhramcızade AİHL'den 1'er öğrenci."

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Güncel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Okulları'ndan 63 Öğrenci 500 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı

19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
11:09
İlk PKK’lı grup silahlarını yaktı
İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı
10:58
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
Kartalkaya davasında acılı aileler isyan etti: Tahrik etmek için her yolu deniyor
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:25
Görüntü Türkiye’den Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
Görüntü Türkiye'den! Tesla alev alev yandı, araçta 2 kişi can verdi
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:20
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 21:00:34. #7.11#
SON DAKİKA: İmam Hatip Okulları'ndan 63 Öğrenci 500 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.