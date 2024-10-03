Uyuşturucu Operasyonunda 644 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde düzenlenen uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 644 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla'da "Narkoçelik-41" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, operasyonların bin 603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Yerlikaya, 967 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 857 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 644 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.