10 ili vuran 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi - Son Dakika
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10 ili vuran 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi

07.02.2023 08:46

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 2 bin 921'e yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer, "Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 15 bin 834 yaralımız söz konusu" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş dün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

15 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

Can kaybı ve yaralı sayısıyla ilgili son durumu açıklayan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "2 bin 921 kişi hayatını kaybetmiş durumda. 15 bin 834 yaralımız söz konusu. 65 ülkeden yardım ve destek talebi var.16 bin 400 personelimizle, yabancı personellerle beraber yoğun bir çalışma var. Hem çadır hem barınma ihtiyaçlarını sağlayarak afet bölgesine gönderiyoruz. İnşallah hızlı şekilde havanın müsaade ettiği ölçüde arama kurtarma personellerimizi oraya yönlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Son Dakika! 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2 bin 921'e yükseldi

YARALILAR GEMİ İLE MERSİN'E SEVK EDİLECEK

Depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı. Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı. Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.

Son Dakika! 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2 bin 921'e yükseldi

DÖRT BİR YANDAN YARDIM YAĞIYOR

Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlar yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemelerini, deprem bölgelerine gönderdi.

250 MİLYON LİRA ACİL DURUM ÖDENEĞİ

9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini ifade etti. Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.

Son Dakika! 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2 bin 921'e yükseldi

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2 bin 921'e yükseldi

EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz." dedi.

GAZ KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı kesintilerin kontrollü olarak yapıldığını, doğalgazla ilgili BOTAŞ'ın ana hatlarında 5-6 hasar oluştuğunu kaydetti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da gaz kesintileri yaşandığını ifade etti. Bakan Dönmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor." diye konuştu

İLK 24 SAAT NELER YAŞANDI?

Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
Son Dakika! 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi
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Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 ili vuran 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 ili vuran 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi - Son Dakika
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