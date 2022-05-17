12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika
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12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor

17.05.2022 12:45
12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki fuarda yer alan sahaf stantları, geçmişi günümüze getiren gazete, dergi ve pek çok materyali kitapseverlerle buluşturuyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla gerçekleşen fuarda yer alan sahaflar, kitap tutkunlarının geçmişten günümüze yolculuk yapmasını sağlıyor.

Kendilerine ayrılan bölümde ziyaretçilerini ağırlayan 40 sahaf, eski kitap kokuları ile Kocaeli ve çevre illerden gelen kitap tutkunlarına nostalji yaşatıyor.

Kitapseverler, eski kitaplar, plaklar, afişler, pullar, kartpostallar ve ilgilisini kaybetmeyen eserleri okurların beğenisine sunan Sahaflar Çadırı'na yoğun ilgi gösteriyor.

Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret eden öğrenciler eski dergilere rağbet gösterip, dönemin ünlü film artistlerinin gençlik fotoğraflarını inceleme imkanı buluyor.

Ocak ayında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik de 1970 dönemine ait dergilerde yer alan resimleri ile Kocaeli Kitap Fuarı'nda yaşıyor.

Öğrenciler, Girik'in sahaf stantlarında dönemin popüler dergilerini süsleyen fotoğraflarını inceleme imkanı bulup, bir anlamda geçmişe yolculuk yapıyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Kongre, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika


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