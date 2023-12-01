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48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı - Son Dakika

48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 48 ilde gerçekleştirdiği Narkogüç-38 operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 391 zehir taciri yakayı ele verdi. Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.'' dedi.

01.12.2023 - 21:29,  Güncelleme: 21:35
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48 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-38 operasyonunda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı.

48 ilde Narkogüç-38 operasyonu: 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

48 ŞEHİRDE NARKOGÜÇ-38 OPERASYONU

Ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar artarak devam ediyor. Son olarak emniyet ve jandarma ekiplerinin, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 48 şehirde düzenlediği Narkogüç-38 operasyonunda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

48 ilde Narkogüç-38 operasyonu: 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

6 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederken, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Uyuşturucu Madde İmal Eden, Satan "Zehir Tacirlerine" Yönelik Gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu başarıyla tamamlandı. "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu kapsamında; Toplamda 6 Ton 391 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi. 391 Zehir Taciri yakalandı.

48 ilde Narkogüç-38 operasyonu: 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini Adalete teslim etmeye kararlıyız. İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirneolmak üzere 48 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda; 6 Ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek 11 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı.

48 ilde Narkogüç-38 operasyonu: 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

48 ilde Narkogüç-38 operasyonu: 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı
48 ilde Narkogüç-38 operasyonu: 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

Ali Yerlikaya, Narkotik, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik 48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı - Son Dakika
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