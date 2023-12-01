48 ilde düzenlenen operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı

Tayyar ve Özlem Öz, şatafatlı hayatlarına veda etti

48 ilde gerçekleştirilen Narkogüç-38 operasyonunda 6 ton 391 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 391 zehir taciri yakalandı.

48 ŞEHİRDE NARKOGÜÇ-38 OPERASYONU

Ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar artarak devam ediyor. Son olarak emniyet ve jandarma ekiplerinin, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 48 şehirde düzenlediği Narkogüç-38 operasyonunda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

6 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederken, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Uyuşturucu Madde İmal Eden, Satan "Zehir Tacirlerine" Yönelik Gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu başarıyla tamamlandı. "NARKOGÜÇ-38" Operasyonu kapsamında; Toplamda 6 Ton 391 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi. 391 Zehir Taciri yakalandı.

"BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Bizden kaçamayacaklar. Hepsini Adalete teslim etmeye kararlıyız. İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirneolmak üzere 48 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-38" Operasyonunda; 6 Ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek 11 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı.

"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi, 6. Hudut Komutanlığındaki Kahraman Askerlerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."