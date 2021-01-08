ABD eski başkanları Obama, Bush ve Clinton, Biden'ın yemin törenine katılacak - Son Dakika

ABD eski başkanları Obama, Bush ve Clinton, Biden'ın yemin törenine katılacak

NEW ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 20 Ocak'taki yemin törenine katılacakları bildirildi.

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