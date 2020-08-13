ABD ve İsrail'den uzun menzilli füze denemesi - Son Dakika

İsrail, dün gece yarısı ABD'nin katılımıyla "Arrow (HITS) 2" uzun menzilli anti-füze sistemini başarıyla test ettiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Savunma Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne bağlı İsrail Füze Savunma Dairesi, ABD Füze Savunma Dairesi ve İsrail Hava Kuvvetleri birlikte Arrow-2 sisteminin testini başarıyla gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu füze denemesinin, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yönetildiği ve İsrail'in merkezinde bulunan bir tesiste gerçekleştirildiği kaydedildi.

Deneme sırasında Arrow-2 sisteminin, uzun menzilli (karadan karaya) bir füzeyi durdurmayı başardığı belirtilen açıklamada, Arrow-3 sisteminin ise geçen yıl ABD'nin Alaska eyaletinde test edildiği aktarıldı.

İsrail, kısa menzilli füzeler için "Demir Kubbe" ve "Arrow-2", "Arrow- 3" ile kısa ve uzun menzilli füze savunma sistemleri dahil olmak üzere birkaç füze savunma sistemine sahip.

- Netanyahu'dan gözdağı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu füze denemesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanlarımız ve kötülüğümüzü isteyenler bilmeli ki, İsrail devleti her türlü tehdide hazırdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Arrow-2" sisteminin başarılı bir şekilde test edilmesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"İsrail devletinin dünyadaki en güçlü, en gelişmiş savunma ve saldırı yeteneklerine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladık. Güvenliğimizi ortaklaşa ilerlettiği için ABD'li müttefikimize derin şükranlarımızı sunmak isterim."