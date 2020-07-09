Adıyaman'da eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Adıyaman'da Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, kente 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptırıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Besni ilçesine yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Erdemoğlu adına Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Ak konutlar civarında 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu inşa ediyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile okulların yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Erdemoğlu ailesine teşekkür eden Vali Çuhadar, şunları kaydetti:

"Erdemoğlu ailesinin ilimizde her alanda bir hizmet mührünü görmek mümkün. Değerli hemşehrimiz ve kıymetli iş adamımız Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Hanım adına ilimiz merkez Karapınar Mahallesi'nde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptıracak. Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar milyonlarca gencimiz var. Bu kadar genç nüfusa nitelikli eğitim imkanı sağlamak için devlet yatırımları yanında Erdemoğlu ailesi gibi hayırseverlerimizin yardımına da ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına eğitim sevdalısı Erdemoğlu ailesinin ilimiz merkezde yapacağı okul ve anaokulunun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız."