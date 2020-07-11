Ankara'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

ANKARA'da, 8 evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla 2'si kardeş 3 kişi, polisin düzenlediği 'familya' operasyonuyla gözaltına alındı.

ANKARA'da, 8 evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla 2'si kardeş 3 kişi, polisin düzenlediği 'familya' operasyonuyla gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine özel ekip oluşturdu. Özel ekip, haziran ayı içerisinde Keçiören ilçesinde meydana gelen 8 evden hırsızlık olayını aydınlatmak için ilçede toplam 271 kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, B.İ.B., K.K ve kardeşi U.K. olduğu belirlendi. Ekipler, şafak vakti eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, B.İ.B. ve K.K.'yı saklandıkları evde, balkondan atlayan U.K.'yı ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada çalıntı eşyalara el konuldu.

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CEZAEVİNDEN KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇIKMIŞLAR

Şüphelilerin evlerin balkon ve pencere korkuluk demirlerini sökerek içeriye girdiği, 70 bin TL değerinde ziynet eşyası, elektronik malzeme, para çaldığı saptandı. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde güvenlik kamerası olmayan yerlerde hırsızlık yaptıkları ve izlerini kaybettirmek için apartman avlularından yürüdükleri, gelip giderken ise çok sayıda araç değiştirdikleri tespit edildi. Daha önce sık sık cezaevine girip tahliye olan 3 şüphelinin, en son koronavirüs tedbirleri k kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Bu arada yapılan incelemede, K.K.'nın 31, B.İ.B.'nin 14, U.K.'nın ise 64 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:40 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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