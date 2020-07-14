Bakan Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda gençlerle buluştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk gençliğinin, 15 Temmuz gecesinde şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını ifade etti.

Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen "Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 ve 2053 yıllarındaki hedeflerine gençler sayesinde ulaşacağını belirtti.

Büyük Türkiye için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve gençlerin çabalarını destekleme kararlılıklarının güçlenerek devam ettiğinin altını çizen Karaismailoğlu, Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 32'sinden fazlasının öğrenim çağında olan genç ve dinamik bir ülke olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, gençleri Türkiye'nin geleceği, yarınların güvencesi ve göz aydınlığı olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece gençlerimiz, köprü başlarında, Kızılay Meydanı'nda, emniyet müdürlüklerinin önünde, TBMM ve Genel Kurmay Başkanlığının kapısında ve daha birçok yerde vatanına, milletine, bayrağına, istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Türk gençliği, 15 Temmuz gecesinde şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı.15 Temmuz gecesinde Türksat'ta şehit düşen Ahmet Özsoy ile İzmir'in işgalinde ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, bizim için bir ve biriciktir."

"1 milyon yazılımcı projesi hız kesmedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki "BTK Akademi"de eğitim alan gençlerin sınavlarını geçtiklerinde hemen iş sahibi olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, Türkiye'deki genişbant abone sayısını bu yıl sonuna kadar 77 milyona, 2023'te de 83 milyona çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mobil abone sayımız 2003'de 27,9 milyon iken 2020'de 81,8 milyon olacak, 2023 hedefi 87,6 milyondur. Türkiye'de 75,3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016'da yüzde 1 iken 2019'de yüzde 23'e yükseldi. Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümündeki hedefimiz, her eve internet erişimi sağlamaktır."

"Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz"

Demir yolları, hava yolları ve denizcilik alanında yapılan çalışmalara da değinen Karaismailoğlu, 2003'te 10 bin kilometre olan demir yolu ağının 2020'de 13 bin 831 kilometreye çıkarıldığını, 2023 yılı hedefinin 18 bin kilometre olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 17 yılda 26'dan 56'ya çıkardıklarına işaret ederek, söz konusu dönemde uçuş yapılan nokta sayısının da 60'tan 329'a yükseldiğini anlattı.

Denizciliğe çok önem verdiklerini ve ülke denizlerini "Mavi vatan" olarak gördüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Denizcilik eğitiminde de önemli mesafeler katediyoruz. 15'i lisans 11'i ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı fakülte ve yüksekokulda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim alıyor. Mega yat imalatı ve gemi söküm sektöründe dünya üçüncüsüyüz. 18 yılda, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 87'den fazla büyüme sağladık. Gemi üretiminde hedefimiz, yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir."