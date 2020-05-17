Bakan Kurum: Ankara'ya 3 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracağız - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 12 millet bahçesi inşası gerçekleştirdiklerini belirterek, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak'ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, 637 bin metrekare alan üzerine kurulu AKM Millet Bahçesi'nin inşasını gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çerçevesinde bu yıl sonuna tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'

Bakan Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin sadece Ankara'yı ve Türkiye 'yi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir proje olduğunu belirterek, "Kır lokantası, yöresel ürünlerin pazarlanacağı alanlar, millet kütüphanesi ve kıraathanesi, 1100 araçlık kapalı otoparkının olduğu, 5 bin kişinin aynı anda konferans yapabileceği, fuarların düzenlenebileceği sergi alanlarının olduğu çok önemli bir kültür aksını Türkiye'ye kazandırmış olacağız. İçerisinde 6 bin metrekarelik biyolojik göletinin olduğu, bu gölet içerisinde ışık-ses görüntülerin yapıldığı, her yaş grubuna yönelik çocuk parklarının olduğu, macera parkıyla beraber 1,5 kilometrelik bir teleferik ile gençlerimizin vakit geçirebileceği alanların olduğu çok önemli projeyi Ankara'ya kazandırmış olacağız. İnşallah yıl sonu tamamlandığında hem Ankara'ya hem ülkemize değer katacak, dünyada da eşi benzeri olmayan bu projeyi yapmış, halkımıza kazandırmış olacağız. Ankara'ya, illerimiz tanıtımlarını yapmak amacıyla geliyorlar. Bu tanıtımları bugüne kadar çok iyi şartlarda yapamıyorduk. Tanıtım günlerinin yapılabilmesi amacıyla, hem de tanıtım günleri dışında organik pazarların, köylülerimizin, vatandaşlarımızın çiftçiden direk alabileceği pazarların kurulduğu bir tesisi inşa ediyoruz. Hemen yanında da bu günlerde yapacağımız törenlerde, sergilerde kullanabileceğimiz konferans salonumuzun da inşası gerçekleştiriliyor. Bin kişilik bir cami, kır lokantası, macera parkı ile içinde kültür kompleksi olarak bu projenin inşası sürmektedir" dedi.

'ANKARA'DA 12 MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Ankara'da sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alanda millet bahçesi inşası gerçekleştirmediklerini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Toplamda 12 adet millet bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmının da imalatları devam ediyor. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak'ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Gölbaşı'nda devam eden, İmrahor Vadisi'nde devam eden millet bahçelerimiz var. Kazan 'da, Kızılcahamam 'da, Akyurt 'ta, Elmadağ 'da, Polatlı 'da, Sincan 'da, Mamak Altıağaç ve Keçiören 'de devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Bu projeler tamamlandığında Ankara'daki kişi başı yeşil alan miktarını önemli oranda arttırdığımız bir proje olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız."

'9 MİLLET BAHÇESİNİ PANDEMİ SONRASINDA AÇACAĞIZ'

Bakan Kurum, '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu çerçevede 70 ilde 45 milyon metrekarelik alanda çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu alanlar içerisinde 204 millet bahçesi projesi yürümekte. Bu 204 millet bahçesinin 22'sinin yapımını da tamamladık. Diğer millet bahçelerinin de yapımını sürdürüyoruz. 13 tanesinin açılışını yaparak milletimizin hizmetine sunduk. Kalan 9 Millet Bahçemizi de pandemi sonrasında, Ramazan Bayramı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle milletimizin kullanımına açıyor olacağız. Amacımız, Türkiye'deki yeşil alan miktarını arttırmak. Yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi yapmak istiyoruz. Bu parklar şehirlerin afet anında afet toplanma merkezi olacak" ifadelerini kullandı.