BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den gündeme ilişkin açıklamalar

6 saat önce

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bilhassa korona virüsü salgınıyla mücadele tablosunun lehimizde bir görünüme kavuşmaya başladığı ülkemizde;

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Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bilhassa korona virüsü salgınıyla mücadele tablosunun lehimizde bir görünüme kavuşmaya başladığı ülkemizde; bir haftadır, sanki düğmeye basılmışçasına 'darbe' ve 'iç savaş' tartışmalarının başlaması oldukça manidardır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüsle mücadeleye ilişkin konuşan BPP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün için, rakamların diğer ülkelere göre olumlu seyretmesinin ve mücadelenin başarıyla sürdürülüyor olmasının hiçbirimizi yanıltmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çok ağır şartlar yaşadığımızı asla unutmamamız ve asla rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bugün itibariyle, toplamda 3 bin 521'i bulan, düşüşe geçmesine ve dün 59 olarak kayıtlarda yer almasına rağmen, günlük ortalama ölüm sayımızın 100 civarında seyreden bir tabloda olduğu bir süreci Cumhuriyet tarihimizde ilk kez yaşamaktayız. Vaka ve ölüm sayılarının düşme eğilimine girmesinden dolayı asla rehavete kapılmamalıyız. Önlemleri terk ettiğimiz taktirde, düşüşe geçmiş görünen tablonun, büyük bir hızla tersine dönebileceğini, ikinci bir dalgayla karşı karşıya kalabileceğimizi asla aklımızdan çıkarmalıyız. Aşı geliştirilene ve her vatandaşımıza uygulanana kadar veya kesin ve etkili bir ilaç bulunana kadar maalesef korunma önlemlerini devam ettirmemizin dışında başka bir seçenek bulunmamaktadır Şu ana kadar uygulanan önlemler sayesinde, vaka sayımız, hastanelerimizin kapasitesini aşmadı. Bu sayede, bizim dışımızdaki pek çok ülkede üzüntüyle izlediğimiz hadiseleri, şükürler olsun, ülkemiz ve milletimiz yaşamadı. En çok dikkat etmemiz gereken konulardan biri de bu olmalı: Tedbirleri gevşetip, vaka sayısından dolayı hastanelerimizin hizmet vermekte zorlanacağı duruma, o kırılma noktasına asla yaklaşmamalıyız" dedi.

Destici, "Normalleşmeyle ilgili tahminlere dayalı bir takvim oluşturmanın son derece yanlış olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum. Güvenlik önlemleriyle ve normal hayata dönüşle ilgili atılacak her adımı salgının seyri belirleyecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Destici, "Sokağa çıkma yasaklarında sadece büyükşehir olarak hadiseye bakılmamalı, yerleşim merkezi nüfusları ve oralardaki vaka sayıları dikkate alınarak bir karar verilmelidir" dedi.

Maskeye satışına ilişkin de konuşan Destici, 1 TL'nin en üst rakam olduğunu belirterek, "Bedava dağıtım yine devam edecek. Bu sadece erişimdeki problemi ortadan kaldırmak adına bir gereksinim olan ve zorunlu gereksinim olan bir uygulamaydı. Bugün hayata geçmiş olmasını doğru bir karar olarak gördüğümüzün altını çiziyorum" şeklinde konuştu.

"Hangi tarihte yapılacak sınavda daha başarılı olacaklarsa o tarih üzerinde yeni bir değerlendirme yapmanın faydalı olacağına inanıyoruz"

LGS ve YKS sınavlarının tarihlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Destici, "Sınav tarihi ile ilgili gerekiyorsa bir ölçme, değerlendirme yapılarak hangisi daha uygun olacaksa gençlerimiz, öğrencilerimiz hangi tarihte yapılacak sınavda daha başarılı olacaklarsa o tarih üzerinde yeni bir değerlendirme yapmanın faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

"AVM'ler konusuna çok sıcak bakmıyorum"

11 Mayıs'ta AVM ve berberlerin açılacağını belirten Destici, "AVM'ler konusuna çok sıcak bakmıyorum ama berberler ve kuaförlerle ilgili böyle bir düzenlemenin getirilmesini, daha önce de yine ilk gündeme taşıyan parti BBP olmuştu. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ama aynı şeyi AVM'lerle ilgili düşünmüyorum" dedi.

Destici, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek olmasına ilişkin, "Nefes alma hamlesi olarak görüyor ve desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Taburcu oldular"

Destici, "Benim hem meclis hem basın danışmanım Tolga Aral Bey, ailesi ile birlikte 5 kişi Covid-19'a yakalandılar ve bir aya yakın bir süre çok zorlu bir süreç geçirdiler. Elhamdülillah şu anda hem kendisi hem kardeşleri hem annesi; hepsi taburcu oldular" dedi. Destici, doktorlara ve yetkililere teşekkür ederek, hastalara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu şartlarda bile terör saldırılarına maruz kalındığını dile getiren Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

"Şaşkınlıkla karşıladığımı belirtmek istiyorum"

"Tuhaf bir şekilde 'rejim', 'seçim' ve 'darbe' tartışmalarına sokulmaya çalışılıyoruz" diyen Destici, "Bugün, ülkemizi, küresel salgının ve terörün yıkıcı etkilerinden nasıl koruyup, nasıl daha ileriye, nasıl daha güvenli bir geleceğe taşıyabileceğimizi tartışmamız gerekirken, siyasetçilerin bir rejim tartışmasını gündeme sokmaya çalışmalarını biraz da şaşkınlıkla karşıladığımı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Destici, "Darbecilerin yaptığı değil, halkın oylarıyla kabul ettiği bir anayasaya göre şekillenmiş bir yönetim şu anda görev yapmaktadır. Hükümet ve parlamento, hiç kimsenin üzerine şaibe düşüremeyeceği, hukuka ve demokratik teamüllere uygun yapılmış bir seçimle belirlenmiştir ve iş başına gelmiştir. Tarihinde belki ilk kez, seçmenin tamamına yakını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. Bir aksaklık varsa, değiştirilmesi yahut düzeltilmesi gereken bir eksiklik varsa, bunu hem Meclis'te hem de sandıkta gerçekleştirmek için hiçbir engel de yoktur. Zamanı geldiğinde seçimler yapılır ve millet tercihini ortaya koyar. Buna rağmen, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerin milletimiz tarafından rağbet görmeyeceğini düşünüyor, hepimizin, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerin yapıcı, ülkeye ve millete katkı sağlamayı amaçlayarak siyaset yapmalarının, daha doğru olmasının ötesinde onların asli görevleri olduğu hatırlatmak istiyorum" dedi.

"'İhanet' kelimesinden başka Türkçe'de hiçbir karşılığının bulunmadığını söylemek istiyorum"

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe tartışmalarıyla ilgili ise; Türkiye'de darbeleri, darbe teşebbüslerini görmüş insanlar olarak, darbelerin hangi saiklerle gerçekleştiği ve bizi hangi noktaya getirdiği bütün açıklığıyla gözler önündeyken birtakım kişilerin buna tevessül etmelerinin, 'ihanet' kelimesinden başka Türkçe'de hiçbir karşılığının bulunmadığını da söylemek istiyorum. Bilhassa Korana Virüsü salgınıyla mücadele tablosunun lehimizde bir görünüme kavuşmaya başladığı ülkemizde; bir haftadır, sanki düğmeye basılmışçasına 'darbe' ve 'iç savaş' tartışmalarının başlaması oldukça manidardır."

Destici, "Böyle bir yoğun gündemle uğraşan devletimizi bu tip yapay konularla iddialarla ya da tehditlerle meşgul etmek, ülkemizin mukadderatıyla oynamaktan başka bir şey değildir" ifadelerini de kullandı.

Destici, sözlerinin sonunda Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nı da kutladı. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 05:00 Kaynak: İHA


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