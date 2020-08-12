BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye son dönemde sınırlarımız dışında hak ve menfaatlerimizi korumak... - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye son dönemde sınırlarımız dışında hak ve menfaatlerimizi korumak için çok güçlü adımlar attı operasyonlar gerçekleştirdi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti binasında gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Korona virüs ile mücadelenin önemine dikkat çeken Destici, "Ülkemizin korona virüsle mücadelesi tüm dünya ile birlikte hızla devam ediyor. Kesin sonuç verecek bir aşı geliştirilene kadar ya da tedavisini sağlayacak bir ilaç üretilene kadar bu virüsle mücadelemiz tedbirler ve tavsiyeler ile yürüyecek. Bu tedbir ve tavsiyelere uymak bizim için bir vatandaşlık görevidir. Virüsten dolayı dün vefat eden vatandaşlarımızla birlikte bugüne kadar vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başta durumu ağır olan, hastanelerde tedavi gören bütün vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. En nihayetinde bu Covid-19 belasından hep birlikte milletçe ve dünya insanı olarak kurtulmayı ümit ediyoruz. İnanıyorum ki bu virüse karşı kesin sonuçlar verecek ilaçlar üretilecek. Bu konuda çalışma yapan bütün bilim insanlarına da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye tam destek verdiklerinin altını çizen Destici, "Türkiye yaklaşık olarak 40 yıldır hain PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Arada farklı terör örgütlerinin de devreye girdiğini görüyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak geçtiğimiz dönem de yanlışlıklar yapıldığında ya da süreç yanlış yönetildiğinde en net bir şekilde tavrımızı ve eleştirilerimizi ortaya koyduk. Ne zaman ki bu mücadele doğru yapıldı yani terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edildi burada da destek verdik. Son 5 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı devletimiz topyekun bir mücadele vermektedir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunu destekliyor ve bu mücadelenin sonuna kadar yanında olduğumuzu büyük bir kararlıklıkla ifade ediyorum. Sadece bizim değil vatanını milletini seven herkesin terörle mücadelede devletin, devleti yönetenlerin ve kahraman güvenlik güçlerimizin yanında saf tutması gerekir" değerlendirmelerinde bulundu.

"İnanıyoruz ki bu operasyon sona erdiğinde Amanos Dağları ve çevresinde terör örgütlerinin hiçbir yuvası kalmayacak"

Yıldırım-5 Operasyonu'nda güvenlik güçlerine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Destici, "Hem sınırlarımız içerisinde hem sınırlarımız dışarısında pek çok operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bugün itibariyle bunlara bir yenisi eklendi, adı Yıldırım-5 Operasyonu. Öncelikle kahramanlarımıza üstün başarılar diliyorum. İnşallah diğer operasyonlar gibi bu operasyonun da başarıyla sürdürüleceğine olan inancımız ve kahraman güvenlik güçlerimizi itimadımız, güvenimiz tamdır. Biz inanıyoruz ki bu operasyon sona erdiğinde Amanos Dağları ve çevresinde terör örgütlerinin hiçbir yuvası kalmayacak. Bu operasyonlarda dönem dönem şehit ve gazilerimiz oluyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet,yaralı gazilerimize ve gazi olupta şu anda hayatlarını devam ettiren kahramanlarımıza hürmet ve selamlarımızı sunuyor, tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz" dedi.

"Türkiye, Libya ve Suriye'de olduğu Mavi Vatan'da da attığı adımlardan bir adım dahi geri çekilmemelidir"

Doğu Akdeniz meselesine de değinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunduğunu söyleyerek, "Türkiye son dönemde sınırlarımız dışında hak ve menfaatlerimizi korumak için çok güçlü adımlar attı operasyonlar gerçekleştirdi. Libya'nın uluslararası kamuoyu tarafından tanınmış meşru hükümeti ile anlaşmalar yaparak Türkiye hem Doğu Akdeniz'deki kendi hak ve menfaatleri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hak ve menfaatlerini garanti altına alma da çok önemli adımlar attı ve aynı şey Libya içine söz konusu" ifadelerine yer verdi.

" Yunanistan'a bakıyorsunuz arkasına almış Avrupa Birliği'ni ve Türkiye'yi kara sınırlarına hapsetmeye çalışıyor" diyen Destici şöyle devam etti:

"Kaya parçacıklarının bulunduğu yerleri ada diyerek kendi topraklarına katmış ve bunların üzerinden kıta sahanlığı geliştirerek Türkiye'yi adeta ne Ege'ye ne de Doğu Akdeniz'e çıkarmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Türkiye aynen Libya ve Suriye'de olduğu Mavi Vatan'da da attığı adımlardan bir adım dahi geri çekilmemelidir. Başta devletimizin hak ve menfaatleri olmak üzere kendimizden ayrı görmediğimiz yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye'tinin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda asla ne bir jest ne bir geri adım olmamalıdır. Sonuna kadar gidilmeli ve ne gerekiyorsa o yapılmalıdır."

Sondaj gemileri hakkında da konuşan Destici, "Oruç Reis başta olmak üzere bütün sondaj gemilerimizin, araştırma yapacak gemilerimizin buradaki faaliyetlerini aksatmadan sürdürmesini ve devam etmesini bekliyoruz. Şu anda Türkiye bu adımlarını çok güçlü bir şekilde attı ve atmaya devam ediyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak sonuna kadar devletin ve devleti yöneten iktidarın ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA