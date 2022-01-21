Üye Girişi
CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ - Son Dakika

CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ

21.01.2022 11:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etti. Yola çıkmadan önce basın açıklaması yapan Ahmet Akın, Amacımız kamyoncu esnafımızın, TIR'cımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin dertlerini sıkıntılarını dile getirmek dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım İstanbul'dan TIR'la İzmir'e doğru yola çıktı.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın kullandığı TIR saat 08.30'da Silivri Selimpaşa'dan hareket etti. CHP'li iki isim toplam 580 kilometre yol gidecek. Akın, İstanbul'dan İzmir'e giden TIR'ların güzergahını kullanarak ücretli otoyollardan geçeceklerini belirtti. TIR'ın bugün 16.00 - 17.00 saatlerinde İzmir'de olması planlanıyor.

TIRLARIMIZ ÇIKIYOR YOLLARA ANCAK MASRAFLARI ÇOK, GELİRLERİ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etmeden önce basın açıklaması yaptı. Akın, Burada bir mücadelemiz var. Bu mücadele amacımız kamyoncu esnafımızın, TIR'cımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin dertlerini sıkıntılarını dile getirmek. Türkiye'de ekonomik buhranın yanında bir de enerji buhranı da var. Yani akaryakıt, elektrik hepsi içinde. Bir tanesi de TIR'larımız. TIR'larımız çıkıyor yollara ancak masrafları çok, gelirleri yok. Peki bu kardeşlerimizin, bu esnafımızın derdini duyan var mı Yok. Biz de onların seslerini duymayanlara duyurmak, görmeyen göstermek için bir mücadele içerisindeyiz dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINA YAPILAN ZAMLAR KAMYONCUYU VE TIRCIYI PERİŞAN ETTİ

Akın, TIR'ımızın önüne yazdık. Kamyoncunun hakkını kamyoncuya vermek zorundayız. Çünkü bu ekmek teknesi ve bu teknede çalışmak zorunda. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar kamyoncuyu ve TIR'cıyı perişan etti. Ancak bu duruma AK Parti iktidarı sessiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın, kamyoncunun, TIR'cının, dolmuşçunun, taksicimizin ve tüm şoför esnafımızın haykırışlarını duyduk, biliyoruz ve yaşıyoruz. Onların seslerini duyurmak için de bu TIR'ımızla birlikte yollara düştük. Güzergahımız İstanbul'dan İzmir olacak. Gıda yüklü bir TIR'ımızla yolculuğumuzda gördüğümüz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na raporlayacağız. Güzergahımız toplam 580 kilometre. Ücretli otoyolları kullanacağız. İstanbul'dan İzmir'e taşımacılık yapan bir TIR'ın ödediği köprü ve otoyol ücreti aralık ayında bin 980 lira iken 2 bin 400 liraya çıktı. Yine bu süreçte akaryakıt yüzde 52 arttı. Aralık ayının başında İstanbul İzmir arası akaryakıt ortalama bin 890 liraydı. Bugün ise 2 bin 890 lirayı geçti diye konuştu.

CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ
CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ
CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ - Son Dakika


Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: CHP MİLLETVEKİLLERİ TIR'LA İSTANBUL'DAN İZMİR'E HAREKET ETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement