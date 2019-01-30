Cristiano Ronaldo'nun Dünyayı Şoke Eden Tuhaf Golleri - Portekiz Canavarı
1 saat önce
Cristiano Ronaldo'nun Dünyayı Şoke Eden Tuhaf Golleri - Portekiz Canavarı...
Cristiano Ronaldo'nun Dünyayı Şoke Eden Tuhaf Golleri - Portekiz Canavarı...
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:45 Kaynak: Youtube
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